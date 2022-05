Ana Bárbara rompió en llanto al hablar sobre los hijos de Mariana Levy: “Unos pedazos de mi alma”

Ana Bárbara tuvo un hijo con Pirru, José Emiliano. (Captura: @anabarbaramusic/Instagram)

Ana Bárbara se divorció de José María Fernández, también conocido como Pirru, hace más de 10 años, sin embargo, ha procurado mantener una estrecha relación con Paula y José Emilio, hijos que su exesposo procreó con Mariana Levy y con quienes convivió gran parte de su niñez. La intérprete del regional mexicano no suele hablar públicamente sobre los jóvenes, pero Talina Fernández hizo que cambiara de opinión y abriera su corazón frente a las cámaras.

La cantautora mexicana asistió como invitada especial a Sale el Sol para hablar sobre sus próximos proyectos profesionales. Luego de interpretar algunos fragmentos de sus canciones, participó en Enfrentados, un segmento conducido por Talina Fernández donde platicaron sobre temas personales y, como era de esperarse, recordaron el papel que tuvo como madrastra con los hijos de Mariana Levy.

La presentadora de televisión mostró una tarjeta con los tres nombres de sus nietos y en cuanto la intérprete de Lo busqué los leyó sobresalió una gran sonrisa en su rostro: “Hubiera querido tener más tiempo con ellos. ¡Qué difícil este encuentro! parece de psicólogo”, mencionó entre lágrimas.

Ana Bárbara y su pareja sentimental junto a sus hijos Jerónimo, Emiliano y José María. También aparecen los hijos de Mariana Levy: Paula y José Emilio. (Foto: Instagram/@anabarbaramusic)

Talina Fernández intervino al notar que la cantante no podía continuar con la entrevista y aprovechó para agradecerle públicamente el apoyo que no sólo le brindó a sus tres nietos -Ana Bárbara también construyó una estupenda relación con María Levy, fruto de la relación que tuvo la actriz con Ariel López Padilla- también a ella porque intervino para que pudiera mantener contacto con los entonces niños pese a la supuesta actitud que habría tenido Pirru.

“Mi amor, yo puedo decirte quién fuiste para mis nietos. Cuando Pirru no me dejaba verlos, como me ayudaste, yo con un tumor en la cabeza, en la playa, tratando de ver a mis nietos y Pirru no me dejaba entrar. Ana Bárbara me mandaba una Coca-Cola helada, estaba yo recién operada”, comentó.

El agradecimiento desató el llanto de la artista mexicana, no obstante, rápidamente trató de reincorporarse mientras que la conductora recordaba la experiencia que vivieron hace varios años. “No querías irte a la casa”, mencionó Ana Bárbara sobre el distanciamiento que habría existido entre Talina y sus nietos cuando estaba enfrentando un fuerte problema de salud.

Mariana Levy falleció el 29 de abril de 2005 tras sufrir un fuerte susto por un posible asalto. (Foto: Archivo)

“Yo quería irme a donde fuera, amor. Yo quería verlos, ¿te acuerdas? y tú propiciabas todo para que yo pudiera verlos. ¡Qué duras cosas hemos vivido, peque!”, concluyó la presentadora de 77 años.

Talina Fernández interrumpió el momento y mostró una nueva tarjeta, así la entrevista siguió sin mayor contratiempo. Previo a recordar cómo fue que se convirtieron en familia, la intérprete de Bandido momentó que tanto Jerónimo, Emiliano y José María son “Unos pedazos de mi alma muy grandes”.

Cabe mencionar que en anteriores entrevistas Ana Bárbara ha dejado entrever que desde que comenzó a convivir con María, Paula y José Emilio no marcó una diferencia con sus hijos, incluso los considera como propios y mantienen cercanía hasta la actualidad. Por su parte, los tres jóvenes han compartido en distintas ocasiones que también la quieren tanto como a una madre, siempre guardando respeto a la memoria de la fallecida actriz.

Paula Levy señaló que la información que compartió en sus historias de Instagram fue descontextualizada. (Captura: @paulalevyy/Instagram)

Un ejemplo de la estrecha relación que mantienen fue el reciente mensaje que la cantaurora compartió para Paula Levy luego de que denunciara públicamente la presunta agresión que habría sufrido por parte de su pareja sentimental.

“Eso es tan así que yo prefiero ni tocarlo, yo la amo, los amo y yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me duele en el alma no poder, como los pollitos como los cuida uno estando con ellos, a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella esté bien, deseo de corazón que esté bien”, mencionó Ana Bárbara en Ventaneando.

