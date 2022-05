Gabriel Soto desmintió que su boda con Irina Baeva se realizará en mayo

La pareja estuvo envuelta en el escándalo debido a que iniciaron una relación tras la separación del actor y Geraldine Bazán. (Foto: Instagram/@irinabaeva)

Gabriel Soto desmintió que su enlace matrimonial con Irina Baeva se llevará a cabo durante este mes de mayo luego de que se desataran algunos rumores al respecto en redes sociales. El actor comentó que todavía no tienen una fecha exacta, pero la celebración podría llevarse a cabo entre agosto y septiembre de este 2022, sin embargo, su decisión final dependerá de las condiciones climáticas ya que quieren evitar lluvia.

El galán de telenovelas como Soltero con hijas, Te acuerdas de mí, Amor dividido, Vino el amor, entre otras, sostuvo un encuentro con los medios tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como era de esperarse, fue cuestionado sobre la posibilidad de que su boda con la actriz rusa se lleve a cabo el próximo sábado 6 de mayo tal y como se especula y ante la insistencia no sólo desmintió la información, también compartió algunos detalles.

“Pensábamos en Acapulco, pero por los meses que estamos pensando estamos con un dilema. Hemos estado hablando con nuestro wedding planner que es probablemente por la época de lluvias... puede ser agosto, septiembre, por ahí, entonces estamos viendo, todavía estamos definiendo”, declaró.

Irina Baeva y Gabriel Soto empezaron una relación en 2019 (Foto: Instagram @irinabaeva)

El intérprete de 47 años no quiso profundizar más sobre el lugar de la ceremonia no sin antes revelar que su prometida lucirá dos vestidos, los cuales ya fueron adquiridos. También confesó que todavía no tienen contemplados a quiénes serán los padrinos y aseguró que hará lo posible para que sus hijas no sólo estén presentes en la ceremonia, también participen de alguna manera.

“Obviamente van a estar conmigo ahí, son mis hijas. Estamos con el wedding planner también viendo a ver qué va a pasar, cómo van a estar y de qué manera van a participar. Ellas están muy emocionadas, así que ya veremos de qué manera van a participar pero evidentemente de una manera muy íntima porque son mis hijas”, agregó.

Cabe recordar que el actor estuvo casado con Geraldine Bazan de 2016 a 2018 y fruto de su matrimonio nacieron Elisa y Alexa. Una de las principales controversias que se desató después de que Gabriel Soto iniciara un noviazgo con Irina Baeva fue si existiría algún tipo de convivencia entre la rusa y las niñas debido a la postura que podría tomar la actriz mexicana al respecto. No obstante, meses después el propio actor confirmó que presentó a su nueva pareja con sus hijas sin mayor problema.

Geraldine Bazán junto a su hija Elissa. (Foto Instagram: Geraldine Bazan / Elissa Soto)

El protagonista de Un refugio para el amor dejó entrever que también no han establecido una fecha para la boda debido a que desconocen si los familiares de Irina Baeva podrán visitar el país. Cabe mencionar que Rusia invadió Ucrania desde hace unos meses, por lo que la situación de ambos países ha afectado todos los ámbitos, entre ellos los canales de comunicación.

“Estamos esperando lo más importante que es que la familia de Irina pueda venir de Rusia, eso es lo más importante ahorita”, dijo.

Por otro lado, Gabriel Soto se pronunció favorablemente después de que una revista de circulación nacional se disculpara con Marjorie de Sousa por publicaciones que han hecho sobre su vida profesional y personal. Hace unos años, cuando el actor todavía estaba casado con Geraldine Bazán, ambos estuvieron involucrados en un escándalo al ser relacionados sentimentalmente por unas fotos que dejaron al descubierto su convivencia.

La actriz ha trabajado en México y Estados Unidos. (Foto: REUTERS/Andrew Kelly)

“Qué bueno que se haga eso y que se marquen precedentes para que haya un respeto [...] el chiste es no cruzar esa línea del respeto y de ya faltar al respeto, valga la redundancia, de inventar, de tergiversar, de hacer daño”, agregó.

