Tras ruptura con Nodal, Belinda se va de México: “Yo soy española”

Belinda anunció que se quedará a vivir en su natal Madrid, España

Belinda dio a conocer que iniciará una nueva etapa en su vida, pues decidió quedarse en su país natal, España, a vivir. Aseguró que este cambio la hace sentir como si regresara a su casa.

Desde que era niña, Belinda y su familia migraron de Madrid, España, a la Ciudad de México. Ahora, tras haber vivido en tierras aztecas por cerca de 27 años, tomó la decisión de regresar a su país y continuar ahí su carrera.

Este 30 de marzo, como invitada en el programa español de radio Mega Star FM, la intérprete de Luz sin gravedad profundizó en algunos temas personales como artistas que admira, la razón por la que ella no atiende sus redes sociales y por qué decidió dejar de vivir en México.

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid”

(Foto: Instagram/@megastarfm)

Explicó que, por el amor que le tiene a España y lo que ha vivido en ese país, regresar a vivir en Madrid significa como volver a casa.

“El poder regresar a vivir aquí me causa mucha ilusión, porque al final uno siempre regresa a casa de alguna manera, en algún momento de su vida y yo me siento ahora como que regreso a casa también y estoy disfrutando de este momento porque amo España”

Desde febrero de 2021 Belinda y su entonces novio, Christian Nodal, se mudaron juntos a España por un tiempo, pues en ese momento ella iniciaría las grabaciones de Bienvenidos a Edén, serie de Netflix que se estrenará el próximo 6 de mayo.

Tras ocasionales regresos a México y que en diferentes entrevistas la cantante diera a entender que se quedaría por unos meses más en España, finalmente confirmó que regresa a la tierra en que nació.

Las últimas publicaciones que se han hecho a través de las cuentas Instagram y Twitter de Belinda, no las ha hecho ella (Foto: Instagram/@belindapop)

Asimismo, la exnovia de Christian Nodal reveló que ella no maneja sus redes sociales desde hace dos meses y que, cuando quiere publicar algo en Twitter o Instagram, pide a alguien más que lo haga por ella. Tomó la decisión de alejarse de las plataformas digitales por salud mental, según confesó.

“Llevo 2 meses sin redes, entonces no tengo por ahora Instagram ni nada, cuando quiero subir algo, o lo que sea, se lo pido a alguien de mi equipo, por ahora me las quité por un tiempo por salud mental, porque no me gusta estar todo el día en el teléfono cuando estoy comiendo con amigas o cuando estoy en una reunión”

Ahora que ha dejado las redes sociales, dijo sentirse más despierta y atenta a los detalles, pero posiblemente las retomará dentro de un mes.

Belinda reveló que dos de las canciones de "Bienvenidos a Edén" las compuso ella (Foto: Instagram/@belindapop)

“Desde que no tengo redes, que obviamente no va a ser siempre, pero es bueno desconectarse un poquito, siento que estoy más despierta, que me fijo más en los detalles de las cosas (...) no quiere decir que no vaya a volver, porque seguro en un mes volveré a estar, pero con medida, tampoco todo el día ahí, no”, dijo Belinda.

Por otra parte, dio a conocer que actualmente está muy enfocada en hacer nueva música, pues su personaje de Bienvenidos a Edén, África, la ha inspirado a componer más. Además, dijo que dos de las canciones del soundtrack de la serie son de ella. No obstante, advirtió que no es el estilo de música que ella suele lanzar.

SEGUIR LEYENDO: