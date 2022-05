“Despertaron a la fiera”: usuarios reaccionaron a denuncia de Victoria Ruffo contra famoso restaurante

Victoria Ruffo denunció mal servicio de un restaurante (IG: victoriaruffo)

Victoria Ruffo es una de las actrices más queridas en el mundo de la farándula mexicana y, desde que comenzó a compartir divertidos bailes en TikTok, su popularidad entre las nuevas generaciones rápidamente fue en ascenso.

Pero no siempre todo es color de rosa para la actriz, ya que no está exenta de pasar malos ratos y esta ocasión fue prueba de ello.

Y es que, desde su cuenta de Twitter la protagonista de La madrastra denunció a un restaurante de comida china por su mal servicio.

De acuerdo con lo relatado por la actriz, ella pidió comida para compartirla con su progenitora, pero la comida tardó mucho tiempo en llegar a su domicilio.

“No puede ser!! Una comida especial con mi madre y el pedido de comida (...) con 2 horas de retraso. Pésimo servicio. Nada recomendable!”, escribió.

La actriz esperó dos horas por su pedido (Foto: captura de pantalla/TW victoriaruffo31)

Ante esto, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos defendieron a Victoria por exponer al establecimiento.

“Despertaron a la fiera”, “Ta brava”, “Pero cómooooo... noooo, no se puede. Que falta de respeto . Pero respira #queen que hoy comenzó tu mes de cumpleaños. Nada de enojos y luchas ajenas. Espero que cuando llegue la comida no le cobre”, fueron algunas de las menciones que aparecieron en redes sociales.

Después de eso, la actriz ya no dio más detalles sobre qué sucedió con su pedido o si el restaurante en cuestión le dio una respuesta favorable. Pero la cuenta oficial del servicio de delivery la contactó vía redes sociales para poder comunicarse con ella y solucionar la situación.

Esta no es la primera vez que un famoso explota contra un restaurante, pues hace unas semanas, Kate del Castillo arremetió contra el local Máximo Bistrot, establecimiento que ya había estado en polémica durante 2013.

Recientemente, Kate del Castillo también criticó un restaurante (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Y es que el pasado 20 de abril se hizo viral en redes sociales que la protagonista de La reina del sur mencionó desde su Twitter que el sitio no le habría calentado un platillo que estaba frío.

“Qué pena, México siendo el país con mejor servicio, en uno de los restaurantes ‘top 10′, no quisieron calentar el platillo que me sirvieron frío. La persona a cargo, grosero con mis padres y mi socia Carmen Cervantes, solo por pedir una mesa sin sol por ellos. Mal @MaximoBistrot”, escribió en su cuenta personal de Twitter.

No obstante, su queja pública no quedó ahí y por lo anterior, la hija de Eric del Castillo y Kate Trillo del Castillo dijo que los precios que maneja el restaurante no coinciden con la experiencia y el trato que ofrecen.

“El precio exuberante de este lugar tendría que ver con la experiencia y el trato. Además, las sillas y mesas son demasiado incómodas. Mal por @MaximoBistrot”, arguyó la intérprete mexicana.

Lady Profeco se volvió famosa hace unos años (Foto: Archivo)

Quién es Lady Profeco

A partir de 2011, el término “Lady” comenzó a utilizarse en México para referirse a mujeres que, con una clase social considerada como alta, cometen acciones calificadas como soberbias o que buscan tomar ventaja desde una posición de privilegio.

En este sentido, Andrea Benítez, hija del ex Procurador General de la República, Humberto Benítez Treviño, se convirtió en Lady Profeco después de amenazar al restaurante Máximo Bistrot por solicitarle que esperara un poco mientras se le asignaba una mesa.

Eso bastó para que la mujer amenazara con la frase “ustedes no saben quién soy” y con exceso de prepotencia exigió que el sitio fuera clausurado.

SEGUIR LEYENDO