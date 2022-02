Victoria Ruffo casi se cae en un TikTok por intentar llegar “hasta abajo”

Victoria Ruffo hizo varios intentos para unirse a una tendencia de TikTok donde se debe llegar “hasta el piso” (Video: TikTok/@afri_zavala)

Los momentos de descanso durante los rodajes de Corona de lágrimas 2 se han convertido en el escenario perfecto para crear icónicos y divertidos momentos en TikTok, pues las actrices Raquel Garza, Maribel Guardia, Victoria Ruffo y África Zavala comenzaron a grabar videos cortos en esta red social.

En los clips compartidos por África Zavala, se pudo ver al elenco de esta telenovela intentando unirse a la tendencia Drop Challenge, este reto consiste en hacer una sentadilla que va bajando al ritmo de la música, muy similar a algunos pasos de reggaetón.

“Intentando hacer el #dropchallenge 🤣 #grabando #coronadelagrimas2″; escribió la actriz. Cabe señalar que en esta ocasión, Mane de la Parra se unió a la grabación de los divertidos videos.

El elenco de Corona de Lágrimas 2 suele grabar videos en TikTok (Foto: TikTok Victoria_ruffo)

Durante los diversos clips, se pudo ver que Victoria Ruffo tuvo algunas dificultades para llegar “hasta abajo” debido al tipo de calzado que llevaba puesto y a que estallaba en un ataque de risa al notar que perdía el equilibrio y descendía más despacio que sus colegas.

Los fans de La reina de las telenovelas de inmediato reaccionaron ante los clips en comentarios como: “@victoria_ruffo no puedo contigo!!!! eres la mejor!”; “La queen me representa”, “La pobre de Victoria está igual que yo, si lo hago ya no me puedo levantar” y “A Victoria Ruffo no se le habla, se le reza. ¡Dios de mi vida, que belleza de mujer!”.

Esta no es la primera vez en que el elenco de esta telenovela se une para grabar TikToks en los estudios de Televisa San Ángel, pues a finales de enero, las actrices sorprendieron a sus cientos de seguidores en Instagram moviendo sus caderas a ritmo de Da Ya Think I’m Sexy? de Rod Stewart, una de las canciones más representativas de la década de los 70 que recientemente fue retomada por los usuarios de TikTok.

Victoria Ruffo es considerada La Reina de las Telenovelas (Foto: Instagram/@victoriaruffo)

De esta forma, el elenco comparte con sus seguidores el ambiente de rodaje y la unión que existe entre ellos, pues muchos actores y actrices de Corona de lágrimas 2 volvieron para protagonizar la secuela de este melodrama.

Ernesto Laguardia y Victoria Ruffo son algunos de los actores que regresaron para Corona de Lágrimas 2 (Fotos: Las Estrellas Tv)

En el 2012, el elenco de la exitosa Corona de Lágrimas estuvo conformado de la siguiente manera:

Refugio - Victoria Ruffo

Edmundo - José María Torre

Ignacio - Mane de la Parra

Olga Ancira - Adriana Louvier

Lucero - África Zavala

Julieta - Maribel Guardia

Rómulo - Ernesto Laguardia

Patricio - Alejandro Nones

Ambas actrices son muy virales en TikTok (Fotos: Instagram/@erikabuenfil50/@victoriaruffo)

Con el regreso de algunos elementos del reparto original, Corona de Lágrimas 2 estará protagonizada por África Zavala, Ernesto Laguardia, Martha Julia, Maribel Guardia, Lola Merino, Arturo Carmona, Raquel Garza y Mane de la Parra.

El debut de Victoria Ruffo en TikTok tiene menos de dos meses y, en ese tiempo, la actriz ya consiguió su primer millón de seguidores en esta red social, por lo que algunas personas comenzaron a especular sobre su probable competencia con Erika Buenfil, quien ha cosechado 15 millones de seguidores.

Al respecto, Buenfil dejó en claro que no ve a Ruffo como una competencia o un impedimento en su carrera como influencer, pues para las redes sociales debe existir una variedad de contenidos, por el contrario, le da gusto que haya otros talentos creando videos, sobre todo si se trata de sus colegas mujeres.

“Eso está lejos de ser competencia pues el chiste es seguir adelante así que bienvenida y que disfrute”, expresó la actriz de melodramas como Vencer el Pasado.

