Chantal Andere defendió a Angélica Rivera de Cynthia Klitbo: “Jamás hablaría de una amiga”

Después de unas polémicas declaraciones en las que Cynthia Klitbo confesó varios secretos del matrimonio que sostuvieron Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto durante su mandato presidencial -fue presidente de México del 1 de diciembre del 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018-, que Sofía Castro saliera en defensa de La Gaviota, ahora es Chantal Andere quien opina sobre la gran controversia que hay con su amiga.

Con más de 30 años de relación, la hija de Jacqueline Andere fue cuestionada por diversos medios de comunicación sobre el escándalo que ha ocasionado las confesiones de la villana de televisa sobre la relación de la ex pareja presidencial, por lo que reiteró que jamás hablará sobre sus amigas y aunque dijo que respeta lo que cada quién opine cuando es entrevistado, ella entiende la reacción de la hija de La Gaviota con José Alberto El Güero Castro.

“Jamás voy a hablar de la vida privada de mis amigas, nunca, bajo ninguna circunstancia. Cuando tú le haces una pregunta a alguien, ese otro alguien, está en todo su derecho de responder. Yo en mi caso, muy personal, jamás hablaría de una amiga, nunca. Cuando hablan de nuestros hijos o de nuestras mamás pues si no nos parece lo comentamos”, comenzó a relatar la actriz.

Sobre los comentarios de Cynthia Klitbo en los que aseguró ser testigo del sufrimiento de Angélica Rivera durante el mandato presidencial de Enrique Peña Nieto, en el que posiblemente él le fue infiel, la actriz de telenovelas como La Usurpadora, Mi Fortuna Es Amarte -última telenovela de Carmen Salinas- y Destilando Amor -producción en la que trabajó con La Gaviota y hasta ahora es su último melodrama- agregó:

“Yo no lo haría… yo, pero todo mundo tiene derecho. Tú puedes preguntarle lo que quieras a quien sea, y está en el derecho de contestarte o no, yo ya les había comentado desde hace mucho tiempo que jamás iba a hablar algo de ella. Eso se queda entre mis amigas y yo, cada quien está en su derecho de opinar y decir lo que guste”, expresó.

Sobre las supuestas agresiones que sufrió por ser amiga de Rivera y mantener una estrecha relación con la ex primera dama de México, la actriz aseguró que ser discretos sobre la vida privada de cada persona fue una gran herramienta que la ayudó a que nada sobrepasara su capacidad de soportar ataques mediáticos.

“La verdad es que no, porque yo tampoco expongo mucho mi vida con ella. Todo el mundo sabía que Angélica es mi amiga desde hace 30 años y de repente su vida dio un giro y estuvo en un lugar que le tocó estar. Eso para el público, para ustedes (prensa), no era nuevo, entonces nunca tuve ningún problema. Habrá gente que diga ‘¡uy!, ¡qué mal que se llevan!’, me da lo mismo”, subrayó.

Tras los grandes rumores que mencionan diversas teorías de cómo sería el regreso de Angélica Rivera a la vida pública, en donde se habla desde una nueva gran telenovela por parte de Televisa hasta una bioserie para una plataforma de streaming como Netflix, Andere externó su deseo de que Angélica Rivera vuelva a trabajar en la televisión. “Yo soy de las que siempre le está diciendo, ya regresa a hacer algo, sí, espero que muy pronto lo haga”.

En días pasados Sofía Castro salió en su defensa y explotó en contra de la actriz que grabó con su madre la telenovela La Dueña, para Televisa en 1995:

“A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, dijo Sofía durante su encuentro con los reporteros en un evento de moda.

