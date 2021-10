Toñita se comparó con Yalitza Aparicio por sentirse discriminada

Ambas mujeres han desarrollado sus carreras en contra de los estereotipos raciales (Foto: Instagram @tonitamusic @yalitzaapariciomtz)

La cantante Toñita confesó que se siente identificada con Yalitza Aparicio porque ambas han sufrido discriminación por ser morenas. La negra de oro saltó a la fama hace casi 20 años con su participación en La academia, el reality show de canto de TV Azteca, y a lo largo de todo este tiempo ha sentido un desdén hacia su persona por parte de los ejecutivos del entretenimiento debido a su constitución física y fenotipo.

La cantante admitió haberse sentido relegada por su color de tez, característica con la que se compara a sí misma con la nominada al Oscar por la película Roma: “Por ser morena, yo creo que las morenas tenemos esa bronca, por eso dime ¿a quién has visto hasta la fecha de protagonista de novela? No hay. Yalitza vino a revolucionar todo, pero en mis tiempos la única morena en este proyecto La academia era yo“, recordó.

La integrante de la primera generación del concurso de talentos cuestionó el hecho de que algunas personas del público han mirado con desprecio la incursión de Aparicio en el cine, pues desde que saltó a la fama de la mano del director Alfonso Cuarón, la oaxaqueña se ha granjeado los aplausos, pero también ha sido víctima de despiadadas críticas.

Toñita se unió recientemente a las filas de Televisa para participar en un programa de 'La vida es una canción' (Foto: Cuartoscuro)

“Y aún así creo que marcó una pauta en mi momento, hace como 20 años, por ser morena. Yalitza, que tuvo una oportunidad grandísima, no dijo no a esa oportunidad, y está perfeccionando su carrera y aun así no son para decir aplausos, son de ‘ay, esa india fea’, Dios mío, en qué país vivimos?’’, añadió para las cámaras de Imagen Televisión.

Antonia Salazar Zamora, oriunda de Tantoyucan, Veracruz, admitió también que ha sido señalada por algunas personas por presuntamente acudir a tratamientos de belleza y procedimientos estéticos para blanquear su piel, hecho que desmiente y da una justificación.

“¿Y sabes qué va a pasar con Yalitza? Somos de Veracruz, ella es de Oaxaca, somos personas de sol, yo caminaba media hora a la escuela y regresaba media hora bajo el sol, no usaba paraguas porque para mí era más ‘de andar cargando el paraguas que andarme cubriendo la carita y todo’. A lo que voy, ahorita Yalitza ya no va a estar asoleándose como antes y el color le va a cambiar‘’

Recientemente Yalitza acompañó a Alejandra Sanz a su condecoración en el paseo de la fama de Los Angeles, California (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Es por esta razón, según la cantante de 41 años, que la tez de Aparicio se irá aclarando conforme se vaya alejando más de la vida en el pueblo:

“Y no quiere decir que se quiera blanquear o no, simplemente porque ya no te expones al sol, y te lo digo porque últimamente cómo friegan, me dicen ‘es que te blanqueaste’, ‘estás como Yalitza’, me dicen, ‘eres india y ya te olvidas y te has operado todo‘’, recalcó.

Sin embargo, la cantante de temas como De mí no te vas a burlar y Te vas al diablo se mostró orgullosa de su ascendencia, pues dijo que la trae marcada ‘como un nopalito’. También dijo envidiar, en el sentido positivo, los logros que ha alcanzado la protagonista de Roma, quien desde su incursión en la multipremiada película también ha sido considerada para aparecer en las portadas de prestigiadas revistas de moda, en alfombras rojas de eventos internacionales e incluso se ha convertido en vocera de temas como la igualdad racial y el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.

Toñita ha sabido sostener una carrera pese a los prejuicios del medio (Foto: Instagram@lanegradeoroofi)

“Para empezar, número uno, yo no soy india, soy huasteca veracruzana y nunca he negado mis raíces, ni de dónde soy, ni quién soy, eso siempre lo tengo marcado como un nopalito, eso jamás. Número dos, ya quisiera ser yo Yalitza, tener todo lo que tiene, perdón, pero es la verdad‘’, finalizó.

