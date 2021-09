Toñita está a dieta para buscar trabajo en Televisa: “es importante que te vean bonita”

Toñita se ha deslindado de la empresa que la vio surgir, TV Azteca (Foto: Cuartoscuro)

Llamó la atención del público el hecho de que hace meses Toñita fue vista en las instalaciones de Televisa San Ángel, y es que la cantante ha sido vinculada a través de los años con TV Azteca, empresa televisora que la vio surgir de entre las filas de la primera generación de La academia.

Pero los tiempos de la cantante veracruzana en la televisora del Ajusco han quedado atrás, pues la famosa ahora busca abrirse paso en Televisa, empresa en la que recientemente encontró su primera oportunidad gracias a la consideración de la productora Genoveva Martínez, quien contempló a Toñita para aparecer en un episodio de su unitario.

Y es que la ahora también actriz fue parte del capítulo La cama del programa Esta historia me suena, episodio dedicado a una de las canciones que hiciera famosa la fallecida Jenni Rivera y que fue transmitido la tarde de este miércoles 1 de septiembre a través del canal Las estrellas.

Toñita y grupo JNS participan en "Esta historia me suena" (Foto: Instagram@tonitamusic1/@grupojns)

La originaria de Tantoyuca, Veracruz ya había mencionado anteriormente lo emocionada que se encuentra por formar parte de las filas de la televisora, donde tras su participación en el unitario buscará incursionar en más proyectos.

Y aunque estuvo abocada mucho tiempo al canto, Antonia Salazar Zamora asegura también estar preparada para la actuación y el baile, aptitudes que busca demostrar pronto en la empresa de San Ángel, donde ya visitó productores y repartió copias de su curriculum vitae.

“Es que uno como artista debe ser versátil, por eso creo que decir no a estas invitaciones es como cerrarnos nuestra propia carrera (…) Creo que cada cosa sucede a su debido tiempo y conmigo pasó así. Soy una persona que, a pesar de tener 19 años de carrera, me dediqué más a la música que a la actuación, pero siento que encajo en ambas facetas”, reveló la famosa a la revista TVyNovelas.

La primera generación de La Academia tuvo a personajes como Toñita, Víctor García y Yahir (Foto: Twitter @Somos1G)

Para abrirse paso rumbo a este objetivo, Toñita reveló que bajará los kilos de más que trajo consigo la pandemia, para que el público la vea “bonita”:

“Hasta me estoy poniendo a dieta. Ya había bajado unos 14 kilos y en esta pandemia subí un poco, pero estoy perdiendo tallas, se trata de disciplina, porque en esta carrera es importante que te vean bonita, que te vean bien físicamente. Y mira que yo tengo el cuerpecito de sabrosa, entonces, ni muy flaca ni muy gorda. He entregado curriculums, he visitado a algunos productores, esperando que se den más trabajos”, agregó.

La intérprete de Te vas al diablo también confesó que en sus visitas a Televisa ha podido ver de cerca a artistas a quienes ella admiraba desde siempre, por lo que no disimuló su emoción: “Es que cuando voy a Televisa me ha tocado ver a un montón de personas que he admirado toda la vida, ni yo me la puedo creer”, admitió.

Toñita ha decidido probar suerte también como actriz (Foto: Cuartoscuro)

Cabe destacar que Toñita se unió a las filas de Televisa desde 2020, pero no en la sede en San Ángel, Ciudad de México, sino en Guadalajara a través de un proyecto pequeño. El programa web se llamaba La sorda, dedicado a noticias de espectáculos o temas virales donde la cantante debutó como conductora.

Ahora declaró que la idea es hacerle un giro de tuerca a esta producción: “Digamos que vamos a rebobinarnos para poder hacer otra emisión, pero ya más elaborado, más bonito”. La última actualización de La sorda fue en mayo pasado para informar sobre el colapso de la línea 12 del metro en la capital mexicana.

Parece ser que la famosa está determinada a dejar claro que inicia una nueva etapa en su carrera, con el cambio de faceta y la desvinculación de la televisora que la impulsó desde sus inicios, donde participó en la misma generación de la que también surgieron famosos cantantes como Myriam Montemayor, Raúl Sandoval y Yahir.

