Paso a paso: qué ocurrió entre Eugenio Derbez y AMLO

La discusión entre Andrés Manuel López Obrador y Eugenio Derbez se remonta a unas semanas atrás cuando la controversia por la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya fue cambiado.

Fue el pasado 22 de marzo cuando, en el marco del Día Mundial del Agua varios activistas, actrices, actores y cantantes se reunieron para lanzar un video en para la campaña Sélvame del Tren, la cual busca que el Tramo 5 Sur del Tren Maya sea construido según el plan que ya existía.

Sélvame del Tren, según han explicado los integrantes de la campaña, nació de que este tramo de la megaobra afectará irreversiblemente la selva y cenotes sobre los que estará.

El 23 de marzo, a través de la conferencia matutina, López Obrador arremetió en contra de aquellos artistas que son parte de Sélvame del Tren, pues aseguró que “es una campaña en contra porque son muy conservadores, son fifís”.

A través de la cuenta de Twitter de Sélvame del Tren (@selvamedeltren) artístas se pronunciaron en contra de la quinta sección del Tren Maya.

Aunado a ello, el presidente señaló que los artistas que se pronunciaron en contra del Tren Maya habrían sido contratados para hablar mal de su megaproyecto.

También cuestionó el porqué antes estas celebridades no se habían manifestado en contra de cualquier otra obra de algún otro sexenio que haya atentado en contra el ecosistema del país.

Poco después la Semarnat lanzó un comunicado en el que llamó “pseudoambientalistas” a los implicados en la campaña contra del Tramo 5 Sur. En este mensaje la secretaría secundó las palabras que López Obrador dijo en la mañanera, pues señaló que Sélvame del Tren tiene como objetivo “desinformar a la población”.

El 25 de marzo a través de una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el protagonista de No se aceptan devoluciones respondió contundente que él no está recibiendo dinero por esto y lo que estaba haciendo con Sélvame del Tren es por amor al país.

Eugenio se ha dicho a favor del tren, pero no del Tramo 5 Sur (Fotos: Instagram@ederbez/Twitter@TrenMayaMX)

“Me duele que lo descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente y esto lo hago por amor a México”, dijo el histrión.

El 29 de marzo, durante la conferencia matutina, Andrés Manuel se defendió de los señalamientos del actor. En primer lugar, negó recibir “sobres amarillos” porque eso es algo anticuado.

“Dice un actor: ‘yo no recibo sobres amarillos’. No, son transferencias electrónicas, eso de los sobres amarillos ya pasó de moda”, comentó.

Y también hizo hincapié en que estos artistas y activistas pudieron haber sido contratados para hacer la campaña, los llamó “deshonestos”, “desinformados” y “adversarios”.

AMLO fue el primero en asegurar que los artistas y activistas en contra del Tramo 5 Sur eran "pseudoambientalistas" (Foto: Cuartoscuro)

“Existe también la deshonestidad en artistas, científicos e intelectuales. A estos famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país. Son adversarios nuestros, algunos muy desinformados”, afirmó el titular del Ejecutivo.

El 31 de marzo Eugenio Derbez y otras celebridades fueron denunciadas por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Nacional Electoral debido a que argumentaba que Sélvame del Tren violaba la veda de Revocación de Mandato.

Asimismo, los morenistas expusieron en conferencia de prensa que la campaña era una campaña de desprestigio y difamación hacia López Obrador. No obstante, el INE desechó la denuncia.

El 6 de abril, como respuesta a la denuncia, Derbez volvió a exigir la detención de la construcción del Tramo 5 Sur del Tren Maya. A través de su cuenta de Twitter, compartió un mensaje en el que dijo que él y sus colegas sólo quieren ser escuchados.

Derbez lanzó varios tuits antes de que López Obrador hiciera la invitación al diálogo (Foto: Twitter)

“Solo queremos ser escuchados y que tomen en cuenta la opinión de los científicos, de los ambientalistas y de la gente de la región. El daño ecológico sería IRREVERSIBLE”, publicó.

Luego de varios tuits más por parte de todos los integrantes de la campaña, la mañana del 20 de abril AMLO lanzó una invitación a las celebridades que se mostraron en contra del Tramo 5 del megaproyecto.

“Sí, los voy a invitar, a ver si platicamos. Me estás dando una buena idea. O sea, los voy a invitar, a ver cuáles son sus dudas y se las aclaro. A ver su aceptan ¿no?, que platiquemos”, dijo.

A través de las redes sociales de Sélvame del Tren, los artistas y activistas aceptaron la invitación. Derbez fue uno de los que se dijo dispuesto a entablar un diálogo con López Obrador, pero no poco después declinó la invitación por sus compromisos laborales.

Eugenio Derbez cuestionó lo dicho por AMLO en La mañanera de este lunes 25 de abril

“Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible”, reveló el intérprete de Ludovico P.Luche en entrevista con Azucena Uresti.

Este lunes 25 de abril se tenía programada la reunión con artistas y activistas de Sélvame del Tren. No obstante, el domingo 24 la Presidencia de la República informó que, por indisposición de varios asistentes, dicho diálogo quedaba suspendido.

Fue así como llegaron a sus últimos dimes y diretes; varios integrantes lamentaron que se hubiera suspendido el encuentro y aseguraron que sólo Derbez faltaría. Por ello AMLO habló al respecto y mencionó que, supuestamente, el actor fue parte de la inauguración del parque Xcaret.

Eugenio negó este señalamiento y aseguró que no habría podido asistir al encuentro debido a que se encuentra trabajando, pero sacásticamente le ofreció tomarse foto juntos en el Palacio Nacional.

