Con memes, usuarios tundieron a Eugenio Derbez por rechazar reunirse con AMLO

Usuarios en redes sociales criticaron y se burlaron de Eugenio Derbez por haber rechazado reunión con AMLO (Foto: Twitter: @ElDisneylander)

En redes sociales, un grupo de activistas y personalidades del medio del espectáculo impulsaron la campaña Sélvame del Tren la cual busca frenar uno de los magno proyectos más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador: el Tren Maya.

Como no es un secreto que al mandatario le molesta que hablen mal de él y su administración, en repetidas ocasiones acusó a las celebridades de boicotear su proyecto e incluso los acusó de ser pseudoambientalistas. No obstante, durante su tradicional conferencia de prensa del 20 de abril, Andrés Manuel López Obrador invitó a los famosos a entablar un diálogo para disipar las dudas que el polémico Tren Maya ha generado en materia ambiental.

Si bien en un inicio muchos de los participantes de la campaña Sélvame del Tren aceptaron la invitación del presidente de México, muchos otros como Eugenio Derbez se negaron a asistir argumentado que la reunión debería de sostenerse con expertos del medio ambiente y activistas, cuya credibilidad fue puesta en duda por el mandatario.

Al respecto, usuarios en redes sociales se burlaron de todos aquellos que rechazaron la oferta del mandatario tabasqueño de entablar un diálogo y los acusaron, entre muchas otras cosas, de haberse vendido a la oposición. Por supuesto, todo el revuelo fue adoptado con el humor característico de los mexicanos y los memes no se hicieron esperar.

Durante el Día Internacional del Agua del presente año, diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México se unieron a la campaña Sélvame del Tren, en la cual exigieron que se pare la construcción de uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a a los posibles daños ambientales que podría tener.

Entre los famosos que participaron en dicha campaña ambientalista figuraron: Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Omar Chaparro, Kate del Catillo, Ana Claudia Talancón, Barbara Morí, Saúl Hernández y Eugenio Derbez.

Por su parte, el actor y productor Eugenio Derbez, quien ha defendido su posicionamiento de manera contundente, celebró que López Obrador haya tomado dicha postura, pero recalcó que es necesario que en su encuentro estén presentes los expertos.

No obstante, aseguró que no podrá estar presente en el dialogó con el Jefe del Ejecutivo: “Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible”, reveló el intérprete de Ludovico P.Luche en entrevista con la periodista Azucena Uresti. “Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande”. añadió.

Adicionalmente, el actor de No se aceptan devoluciones descartó que tenga presencia por medio de videollamada porque “no le conviene”, ya que, según sus declaraciones, la última vez que dio una entrevista “lo vetaron de Televisa” y recibió muchas amenazas de muerte.

Este lunes 25 de abril se tenía programada una reunión con artistas y activistas que forman parte del movimiento “Selvame del Tren” para hablar sobre los posibles riesgos ambientales a la selva y al acuífero maya por las obras del megaproyecto

No obstante, el domingo 24 la Presidencia de la República informó que, por indisposición de varios asistentes, dicho diálogo quedaba suspendido.

Tras la cancelación, supuestamente de parte de la presidencia de la República, los participantes del movimiento compartieron un comunicado en el que advirtieron que se seguirá insistiendo en entablar un diálogo con el mandatario federal y en que se mantenga la suspensión provisional de las obras del Tramo 5 hasta que se tengan los estudios del impacto ambiental correspondientes.

Mencionaron también que desde que se anunció el proyecto en 2018 han buscado un acercamiento con el mandatario federal para explicarle las razones por las que “la obra no es óptima” y destacaron el hecho de que no se realizó “una consulta previa e informada” en las comunidades indígenas de la región.

Contrario a esto, el gobierno ha especificado que fueron realizados dos tipos de consulta, una a las comunidades indígenas de 118 municipios de cinco estados y otra consulta abierta a la ciudadanía en 84 municipios.

