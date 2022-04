Eugenio Derbez negó haber inaugurado Xcaret y ofreció hablarle como “El longe moco” a AMLO

Eugenio Derbez cuestionó lo dicho por AMLO en La mañanera de este lunes 25 de abril

Una filmación en una localidad no especificada por Eugenio Derbez fue lo que le impidió al actor asistir este lunes a la reunión que junto a otras personalidades públicas tenía pactada en Palacio Nacional con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Con el fin de discutir sobre el tramo cinco del Tren maya y sus implicaciones ecológicas en el territorio donde hay presencia de un sistema de ríos subterráneos y cenotes, Presidencia propuso a algunos integrantes del colectivo “Sélvame del tren” acudir a Palacio Nacional, sin embargo la reunión fue cancelada este domingo 24 por medio de un comunicado emitido por Jesús Ramírez Cuevas “ante la negativa de algunos artistas de asistir a Palacio Nacional”.

“Varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán... Por esta razón se informa a la opinión pública que se ha suspendido dicha reunión. A las personalidades y activistas de #SélvameDelTren y a los interesados los invitamos a que visiten esa región de Quintana Roo y hablen con pobladores, comunidades indígenas y familias de ejidatarios que viven a lo largo del tramo 5 del Tren Maya, que va de Cancún a Tulum, a lo largo de la Riviera Maya. Así se enterarán que sí se informó y consultó a la gente”, se lee en el comunicado difundido este domingo.

AMLO arremetió contra celebridades que se sumaron a la campaña "Sélvame el Tren" en contra de la construcción de la quinta ruta del Tren Maya

Ante la cancelación del encuentro, la actriz Azela Robinson y el ecologista Arturo Díaz Allende expresaron que “el único” que dijo que no podría acudir fue Eugenio Derbez y lamentaron la cancelación aun cuando existen otros integrantes con la disposición de asistir a dialogar: “No está bien seguir evadiendo y manipulando la información, lamentable actitud”, escribió el ambientalista citando el mensaje de Ramírez Cuevas.

Ahora, luego de la cancelación del encuentro al que supuestamente asistirían personalidades como Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán y Saúl Hernández, entre otros, el presidente AMLO habló del tema en su habitual conferencia matutina. El titular del Ejecutivo expresó este lunes 25 que “los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo... Querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos...entonces lo mejor, para que no nos usen, porque ya sería el colmo que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos, lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur”, además que en el Salón Tesorería se exhibió una imagen donde aparece Eugenio Derbez en la presunta inauguración del parque Xcaret.

Tras ello, en la tarde de este lunes Derbez compartió un video en su cuenta de Twitter donde habla al respecto y especifica que canceló su participación en el encuentro por motivos laborales, pese a que en días pasados había declarado a la periodista Azucena Uresti que “no le conviene ya que, según sus declaraciones, la última vez que dio una entrevista “lo vetaron de Televisa” y recibió muchas amenazas de muerte.

(Fotos: Captura de pantalla/YouTube)

El productor y actor, quien participó en la película CODA, que ganó el Oscar a Mejor Película este 2022, expresó en el video que no pudo asistir a la reunión por motivos laborales e incluso sarcásticamente le ofreció a AMLO tomarse fotos con él y “hacerle las voces” de sus personajes.

“Si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo, yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional. Voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del ‘Longe Moco’; “Fue horrible, fue horrible. Le hago la de ‘Eloy Gamenó' “Óigame no, nos canceló faltando 24 horas, los ambientalistas ya habían pagado su boleto de avión para ir a la Ciudad de México, óigame no”.

Derbez destacó que no pudo asistir porque ya tenía pactado su compromiso laboral desde meses antes: “Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando, estoy en una locación y como verán no he cortado. Estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México... Hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento ‘Sélvame del tren’ y nos la cancelaron ayer, a 24 horas, argumentando que los famosos habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir, el único que dijo que no iba a asistir fui yo porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses”, expresó el actor de La familia P. Luche.

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Además, el papá de José Eduardo, Vadhir, Aislinn y Aitana Derbez negó rotundamente haber asistido a la inauguración del mencionado parque en la conferencia matutina: “Se dijo en La mañanera que yo inauguré Xcaret, ¡no! Yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir. Esa foto fue de hace cuatro años que estuve conduciendo los Premios Platino... Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo el la foto que exhibieron” explicó.