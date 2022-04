Christian Nodal y Christina Aguilera: lo que se sabe sobre su dueto a ritmo de mariachi

Christian Nodal sigue cosechando frutos y proximamente podría lanzar una canción junto a Christina Aguilera. (Foto: @xtina, @nodal/Instagram)

Christian Nodal se ha convertido en uno de los representantes del regional mexicano con mayor presencia a nivel internacional. Hace unas días estuvo envuelto en la polémica por compartir publicamente su mudanza a Estados Unidos, situación que desató un sinfín de críticas. No obstante, todo parece indicar que este cambio rendirá frutos en su carrera, pues en los próximos meses podría lanzar un dueto Christina Aguilera.

El intérprete de Ya no somos ni seremos concedió una entrevista para el programa Hoy donde habló sobre sus próximos proyectos dentro y fuera de la industria musical. En medio de las especulaciones sobre un posible dueto con Marc Anthony, situación que se desató después de que coincidieron en la Feria de San Marcos que se realiza en Aguascalientes, el cantante mexicano no descartó una posible colaboración, todo dependerá de que se presente la ocasión.

No obstante, aparentemente se encuentra en pláticas para trabajar junto a una estrella internacional del pop. Se trata nada más ni nada menos que de Christina Aguilera, intérprete estadounidense que conquistó al público entre los años 1990 y 2000 con sus canciones en español. Sin compartir muchos detalles, confesó que harán un dueto a ritmo de mariachi.

Christina Aguilera nació el 8 de diciembre de 1980, actualmente tiene 41 años. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

“Aquí voy a grabar la voz, con Christina Aguilera. Yo la admiro mucho, mi tía es súper fan de ella. Cuando escuché el tema yo pensé que iba a ser algo como una mezcla entre pop con regional o así y no, es mariachi”, declaró.

Christian Nodal no compartió quién tuvo la iniciativa para hacer la colaboración ni cuándo se llevará a cabo o si habrá algún videclip, lo que sí confesó es que no sólo él siente una gran admiración por la interprete de Candyman, Ven conmigo, Por siempre tú, Pero me acuerdo de ti, Somos nada, también parte de su familia.

Cabe mencionar que fue hace unos meses cuando Christina Aguilera retomó su carrera musical en español con La fuerza, disco donde incluyó algunos temas en maricachi como tributo a Vicente Fernández. Bajo este contexto, posiblemente el dueto que realice con Nodal corresponda a una de las canciones que integran su disco.

El intérprete confirmó su separación en febrero de este 2022. (Foto: Instagram/@belindapop)

Pese a evitar dar declaraciones sobre su rompimiento con Belinda, el intérprete de Dime cómo quieres fue cuestionado al respecto. Con un tono amable, la exconductora de Vegan la alegría le preguntó sobre los cambios que ha vivido en los últimos meses, específicamente desde diciembre. El cantante pensó mucho hasta que Tania Rincón mencionó: “Ya no va haber boda [...] ¿no vamos a tener una segunda parte de esa historia?”.

“Esas cosas son privadas. Estoy bien”, respondió Nodal con entre risas nerviosas.

El mexicano de 23 años también concedió una entrevista para el matutino de TV Azteca donde, por primera vez, confesó publicamente que se cubrió uno de los tatuajes que se había hecho en honor a quien fuera su prometida con una alas. Cabe mecionar que todavía conserva la palabra Utopía, disco de Belinda, en la frente.

El romance entre Christian Nodal y Belinda tomó el camino del matrimonio este 25 de mayo de 2021. (Foto: Instagram @christiannodal)

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, puntualizó.

Por otro lado, el cantante mexicano actualmente se encuentra emprendiendo en un nuevo negocio, se trata de un estudio de tatuajes. También mecionó que está trabajando en el lanzamiento de un tequila, además de sus conciertos y próximas producciones musicales.

“Los tatuajes son un tema que a mí me apasiona desde chiquito y siempre he querido formar parte, tatué a Adamari y le quedó súper bonito, de un mensaje de su hija, entonces me encanta eso. He tatuado amigos y me encantaría también darles un trato excelente”, comentó para VLA.

