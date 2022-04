2000′s Pop Tour: quiénes son todos los artistas que participarán, fechas y precio de boletos

En medio de las críticas, la producción confirmó a Dulce María y Kalimba como parte del show. (Foto: @dulcemaria, @kalimba/Instagram)

En los últimos años, los espectáculos musicales en México se han caracterizado por seguir una tendencia: el reencuentro. Gracias a ello, el público ha tenido la oportunidad de viajar al pasado junto a Menudo, RBD, Los Bukis, OV7, Kabah, Flans, JNS, por mencionar algunos, y volver a cantar sus grandes éxitos. Un gran ejemplo es 90′s Pop Tour, un show donde se presentan artistas que encabezaron las listas de popularidad de dicha época.

Tras el logro alcanzado con el concepto, BOBO Producciones anunció un nuevo espectáculo que promete poner a cantar y bailar al público. Se trata de 2000′s Pop Tour, evento que reunirá a grandes exponentes del género en un mismo escenario. La noticia inundó las redes sociales a principios de este 2022 y poco a poco se dieron a conocer los nombres de las estrellas que brillarán sobre el escenario.

En medio de críticas por la ausencia de algunas bandas que también fueron fuertes representantes del pop durante la primera década del siglo XXI, la producción encabezada por Ary Borovoy compartió el cartel final con todos los artistas que forman parte del show, fechas y lugares donde se presentarán.

Kalimba fue la última estrella confirmada para participar en el espectáculo. (Captura: @2000spoptour/Instagram)

En un primer momento se reveló el nombre de cinco grupos que formarán parte del esperado espectáculo: Playa Limbo, Kudai, Motel, Bacilos y Nikki Clan. Después se sumó a Paty Cantú, Pee Wee, Yahir, Fanny Lu como solistas debido a que también destacaron con sus canciones. Finalmente, BOBO Producciones sorprendió con dos artistas más: Dulce María y Kalimba; todos ellos conforman el cartel de los 2000′s Pop Tour.

Hasta el momento sólo se tienen confirmadas tres fechas: 10 de junio en la Arena Ciudad de México, 8 de julio en Arena Monterrey y 20 de agosto en el Auditorio Telmex ubicado en Jalisco. Sin embargo se espera que en los próximos meses se anuncien más en otras regiones del país.

Las reacciones no se hicieron esperar y la publicación del cartel en Instagram se llenó con los títulos de las canciones más esperadas, entre las que destacaron Inevitable, Ya no e Ingenua de Dulce María; Déjame ir y La vida después de ti de Pati Cantú, Sin despertar y Nada es igual de Kudai, El éco de tu voz de Playa limbo, Mi primer millón de Bácilos, Contigo sí y La locura de Yahir, No te pido flores de Fanny Lu, Mi dulce niña de Pee Wee y Latin Party de Kalimba.

La incorporación de Dulce María destaó críticas debido a que se presentará en solitario y no como parte de RBD. (Foto: Twitter/@2000PopTour)

Pese a la expectativa por esta nueva edición, algunos usuarios de la plataforma manifestaron su inconformidad con el proyecto debido a que no se consideraron a otras bandas o solistas que también destacaron durante la primer década de los 2000. Tal es el caso de Reik, Belanova, Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, PXNDX, Miranda y RBD. Cabe mencionar que Dulce María se presentará en solitario.

“No lo sé, tenía la esperanza de que lograran traer de regreso a los reyes de los dos mil RBD”, “Todo bien con el elenco, pero se les olvidó meter a los grandes Belanova y ya por ahí a Moenia, representando el electropop de la época”, “Pues ya veremos porque sin RBD ni Anahí como solista se antoja ir al evento”, son algunas de las reacciones de los fans en las redes sociales.

Para el espectáculo de la Arena CDMX el costo de los boletos oscila entre los 377 y 6,200 pesos mexicanos, mientras que quienes quieran asistir al show programado para el Auditorio Telmex podrán hacerlo desde 540 hasta 2 mil 340 pesos. En el caso de Monterrey, las entradas se venden desde 440 pesos y quienes tengan quieran estar lo más cerca posible de los artistas tendrán que desembolsar alrededor de 6 mil 200 pesos.

SEGUIR LEYENDO: