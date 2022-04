Andrea Legarreta confesó por qué pensó en renunciar a “Hoy”: “Soy un elemento más”

Recientemente Andrea Legarreta se ausentó de "Hoy" para disfrutar de unas merecidas vacaciones familiares. (Foto: Instagram /@andrealegarreta)

Andrea Legarreta es la conductora con más años frente al programa Hoy. Gracias a ello, no sólo ha logrado ganarse el cariño del público, también se ha convertido en un elemento escencial dentro del matutino junto a Galilea Montijo. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre ojuelas, pues hace varios años tuvo la intención de renunciar debido a que no compaginó con el entonces productor.

La intérprete de 50 años acudió como invitada especial a Con Permiso, programa de Unicable conducido por Pepillo Origel y Martha Figueroa. Durante la charla, se sinceró sobre su larga trayectoria dentro del matutino de Televisa, empresa donde lleva trabajando aproximadamente 30 años, y confesó que en ha pensado en abandonar el proyecto en más de una ocasión.

“Si he querido salirme por situaciones que han ocurrido, que no he disfrutado, incluso en algunas ocasiones llegué a renunciar”, declaró. Pese a las circunstancias, la actriz de Vivan los niños se ha mantenido al frente del programa por alrededor de 22 años.

Pepillo Origel quiso profundizar más sobre el tema y la cuestionó sobre alguno de esos motivos que la orillaron a pensar en renunciar. Andrea Legarreta no quería hablar más al respecto, pero ante la insistencia de los presentadores compartió que hace varios años tuvo diferencias con Roberto Romagnoli, entonces productor de la edición, y fueron tan fuertes que no quería seguir al frente del matutino.

“No me gustaba la forma de producir de alguna persona [...] de Romagnoli no me gustaba ni el trato hacia su gente y varias cosas que no me gustaban y bueno dije: ‘El programa no tendría porque cambiar por mí, yo soy un elemento más’”, contó.

Al final, el productor dejó el programa en manos de Carmen Armendáriz y Andrea Legarreta se mantuvo como titular. Actualmente la productora es Andrea Rodríguez, quien tomó el control tras el lamentable fallecimiento de su hermana, Magda Rodríguez, en noviembre de 2020.

