Alejandra Guzmán sorprendió al aparecer completamente calva y con tatuajes en “Perrísimas Tour”

Hace unas semanas comenzó Perrísimas Tour, proyecto musical que por primera vez unió a dos grandes estrellas mexicanas que no sólo han conquistado como fuertes representantes del pop, también estuvieron envueltas en la polémica por su supuesta enemistad que habría iniciado durante su juventud; se trata de Alejandra Guzmán y Paulina Rubio.

Hasta el momento, las presentaciones han sido todo un éxito en Estados Unidos y se espera que pronto lleguen a México. Tanto la Reina de Corazones como la Chica Dorada han brillado en el escenario con sus espectaculares outfits, pero hace unas horas la integrante de la dinastía Pinal se robó las miradas del público con un radical cambio de look, abandonó su cabellera y apareció completamente calva.

Pero no sólo eso, la intérprete de Yo te esperaba lució un diseño de tatuajes que abarcó gran parte de su cabeza, incluso abarcó parte de su frente. Su nueva imagen impresionó a más de uno y, aunque aparentemente parecía ser verdad, todo se trató de una calva falsa. Alejandra Guzmán presumió el resultado en su cuenta de Instagram con una fotografía que se tomó dentro del reciento previo al concierto.

La reacciones no se hicieron esperar, mientras algunos cuestionaron si la intérprete de 54 años realmente se había rapado, otros aplaudieron que se atreviera a hacerlo y llenaron la caja de comentarios con halagos. Esto sólo reflejó que su look fue bien recibido entre el público, sus fans y susuarios de redes sociales.

“¿A dónde tan guapa?”, “Se rapó? Es real? No”, “Alejandra es una guerrera, no jan podido destruirla aunque han hecho de todo”, “Se tatuó la cabeza... qué?”, “Mi Ale siempre dando todo”, “Casi muero del susto!”, “Wow te ves Perrisima”, “Es tatuaje o calcomanías?”, “Britney spears mexa”, “Por eso te amo, por ser original y que no te importa lo que digan los demás!”, fueron algunos comentarios.

Alejandra Guzmán también compartió un fragmento de la presentación donde apareció con la calva falsa. En las imágenes se puede apreciar a las estrellas desenvolviéndose en el escenario a ritmo de Ni tu ni nadie, una probadita de lo que se verá en sus próximos shows. No obstante, algunos criticaron la actitud de Paulina Rubio sobre el escenario porque consideraron que es “presumida” en contraste con la personalidad de la Reina de corazones.

“Guzmán humilde y Paulina toda presumida, la Guzmán no necesita de Rubio para hacer un tour, no hay quimica entre ellas por culpa de Rubio”, “La Pau parece tú corista Ale”, “Eres mucha pieza para estar en un escenario con Paulina Rubio”, escribieron en la sección de comentarios.

Esta no es la primera vez que los usuarios de redes sociales notan supuestas discrepancias entre las cantantes. Hace unas se viralizó un video tomado durante uno de los conciertos donde algunos señalaron que la Chica Dorada había ingnorado a su compañera. Tras lo sucedido, Niurka Marcos arremetió en contra de Paulina Rubio y comentó que su actitud parecía de una persona “envidiosa”.

“¿Sabes qué opino? Que el artista verdadero, con talento verdadero, comparte el escenario con humildad, y como Alejandra Guzmán es una gran artista, ella comparte el escenario y fue su intención; Ale canta, Ale interpreta, Ale es una reina y respeta a su público. Paulina no canta tanto y no es tan talentosa. Lo mismo quiso hacerle a Thalía hace años, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hacen colaboración con ella?”, declaró en un encuentro con los medios.

Sobre la posibilidad de que la intérprete de Ni una sola palabra estuviera distrida por el problema de salud de su madre, Susana Dosamantes, la vedette mencionó que no debería estar relacionado:

“No tiene nada qué ver la grosería de su hija en el escenario con la mamá que está enfermita. Que se componga rápido, todos pongamos oraciones, mentes positivas (...) para que se sane rápido la señora, que es un reina, fina con clase”, añadió.

