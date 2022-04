Eugenio Derbez explicó porqué no asistirá a la invitación de dialogo de AMLO

Eugenio Derbez celebró la invitación de AMLO al diálogo con artistas y ambientalistas (Foto: Cuartoscuro)

Durante el Día Internacional del Agua del presente año, diversas personalidades de la industria del entretenimiento en México se unieron a la campaña Sélvame del Tren, en la cual exigieron que se pare la construcción de uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debido a a los posibles daños ambientales que podría tener.

Ante ello, el Jefe del Ejecutivo criticó el actuar de los famosos, entre los que figuraron: Natalia Lafourcade, Rubén Albarrán, Omar Chaparro, Kate del Catillo, Ana Claudia Talancón, Barbara Morí, Saúl Hernández y Eugenio Derbez.

Pese a que en un inicio López Obrador descalificó las demandas de los famosos, durante su conferencia matutina del pasado 20 de abril, el tabasqueño los invitó a dialogar para resolver dudas sobre la construcción del Tramo 5 del Tren Maya. Sin embargo, desde un inició las actrices, actores y músicos pidieron que este sea en el lugar de la construcción del megaproyecto.

“Los invito a ellos, yo no voy a tener asesor, que estén ellos, ya después que reciban toda la información les voy a entregar un documento, después que se pronuncien y sus asesores con toda libertad se manifiesten, pero quiero hablar con ellos”, comentó AMLO desde Palacio Nacional.

Por su parte, el actor y productor Eugenio Derbez, quien ha defendido su posicionamiento de manera contundente, celebró que López Obrador haya tomado dicha postura, pero recalcó que es necesario que en su encuentro estén presentes los expertos.

No obstante, aseguró que no podrá estar presente en el dialogó con el Jefe del Ejecutivo: “Yo no voy a estar en México porque estoy filmando, no puedo ir, físicamente me es imposible”, reveló el intérprete de Ludovico P.Luche en entrevista con la periodista Azucena Uresti. “Sé que sí van a ir los demás, somos un grupo muy grande”. añadió.

Además, descartó que tenga presencia por medio de videollamada porque “no le conviene”, ya que, según sus declaraciones, la última vez que dio una entrevista “lo vetaron de Televisa” y recibió muchas amenazas de muerte.

Cabe mencionar que días antes de la invitación de AMLO a los famosos, un juez del estado de Yucatán otorgó la suspensión provisional del Tramo 5 del Tren Maya luego de que un grupo de buzos interpusiera una demanda de amparo por no contar con una manifestación de impacto ambiental.

Así lo dio a conocer la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) a través de un comunicado compartido en sus redes sociales, en el que se menciona que luego de tres semanas, el Juzgado Primero de Distrito admitió el tema y les notificó el lunes 18 de abril sobre dicha suspensión.

El acuerdo, con fecha del 12 de abril, establece la suspensión de cualquier acto que tenga la finalidad de continuar con la construcción del Tramo 5 Sur, que va de Playa del Carmen a Tulum y abarca una superficie de 60.3 kilómetros, de tal manera que no se permitirán la ejecución de obras relacionadas con su infraestructura, así como la remoción y destrucción de la biodiversidad de la zona.

El amparo fue presentado el jueves 24 de marzo ante el Juzgado Noveno de Distrito por el DMAS y un grupo de espeleólogos y buzos que residen en Playa del Carmen, pero posteriormente fue remitido al Juzgado Primero mediante un acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

