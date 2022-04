Niurka Marcos criticó a Christian Nodal por sus tatuajes: “Son naquerías”

(Foto: @niurka.oficial, @nodal/Instagram)

Una vez más, Niurka Marcos opinó sobre distintas polémicas del medio. En esta ocasión, la cubana criticó los tatuajes que Christian Nodal se hizo en el rostro, incluyendo aquellos en honor a su ex Belinda, y se explotó contra Aleida Núñez por la supuesta actitud que habría incomodado a sus compañeros de Amor de tres provocando su repentina salida.

La actriz cubana sostuvo un encuentro con los medios a su llegada al aeropuerto. Como era de esperarse, lanzó sus polémicos comentarios contra algunas figuras del medio que en los últimos días se han visto envueltos en la polémica, tal fue el caso de Paulina Rubio, quien recientemente fue criticada por su supuesto desplante hacia Alejandra Guzmán en Perrísimas Tour.

Niurka también habló sobre los tatuajes que Christian Nodal tiene en alredeor del rostro. La bailarina recordó que hace algún tiempo le sugirió que no plasmara diseños en su cara porque es su primer impresión ante el público y, quienes no lo conocen, podrían criticarlo, incluso, podría ser víctima de prejuicios.

Después de que el cantante confirmó el fin de su relación con la artista española, tapó dos tatuajes que se había hecho en su honor. FOTO: ESTEBAN HERNÁNEZ /CUARTOSCURO.COM

“Yo le dije que él era una estrella, que no debía tatuarse tanto la cara porque es su fachada. Son naquerías diferentes a las mías, la de él sí está muy de la chingada, porque parece un periódico su j*ta”, comentó.

Cabe recordar el intérprete de Botella tras botella tiene varios tatuajes en el contorno del rostro y debajo de los ojos, incluyendo aquellos que se hizo en honor a su exprometida, Belinda. Actualmente sólo conserva Utopía junto a un corazón rojo en la frente.

Por otro lado, Niurka Marcos arremetió contra Aleida Núñez tras su inesperada salida de Amor de tres, una puesta en escena donde compartía créditos con Ivonne Montero y Latin Lover. Cabe recordar que hace unos días se anunció que la actriz ya no forma parte del proyecto y su lugar fue ocupado por Magaly Chávez, actual pareja sentimenta de Alfredo Adame.

Elenco de "Amor de tres" en escena. (Foto: Instagram/@amordetresmusical)

En medio de las especulaciones, la protagonista de La loba compartió cuál fue la verdadera razón detrás de la decisión. Según señaló, todo surgió por la actitud que Aleida Núñez tuvo con parte del elenco.

“Cambió toda la percepción que yo tenía de ella, sinceramente [...] ella dijo que todos estábamos furiosos porque a ella le habían dado por tercera vez la corona, pero no, a ella se la pueden dar 100 veces, a mí no me hace ni más ni menos nada (...) yo no compito con mis compañeros de trabajo”, declaró en un encuentro con los medios.

La próxima concursante de La Casa de los Famosos 2 comentó que en algunas ocasiones “Me comenzó a decir: ‘Put*’ en escena”. Ante esta situación, Niurka Marcos la acusó de mal comportamiento y mencionó que posiblemente su actitud es fruto de la arrogancia.

El personaje de la actriz fue tomada por Magaly Chávez. (Foto:Instagram/@aleidanunez)

“Yo no soy así, asco. Hay gente que no sabe cómo soportar el poder y lo vuelve arrogancia y el exceso de arrogancia hace que pierdas el piso, te vas de balance, tardeo temprano se te acaba el 20 porque nada es eterno, las obras no son eternas [...] y el cuerpo, la belleza, nada de eso es eterno”, dijo para Venga la Alegría Fin de Semana.

La cubana expresó que bajo su concepción Aleida Núñez no puede ser considerada como una vedette porque: ”Vedette es una artista que canta, aila, actua, tiene una preparación técnica, tiene facilidad de palabra... no, no, no, no le falta, no tiene, no es nada, no existe”, agregó.

Por último, Niurka declaró que la producción también tiene parte de culpa en la situación que se vivió dentro del elenco: “Yo nunca he estado en ninguna producción donde la cabeza permita que una actriz haga lo que se le pegue la gana y el día esté me salgo inmediatamente”.

SEGUIR LEYENDO: