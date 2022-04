Ivonne Montero arremetió contra Aleida Núñez: “Yo no compito con mis compañeros”

Ivonne Montero nuevamente señaló la mala actitud de Aleida Núñez y reafirmó que sus acusaciones son verdad (Fotos: Instagram/@ivonnemonteroof/@aleidanunez)

En medio de las acusaciones que habrían llevado a Aleida Núñez a salir de la obra Amor de Tres, Ivonne Montero aseguró que, en un principio, su enemistad había sido planeada para el público por ambas, pero la situación se les salió de control cuando su compañera habría comenzado a hacer comentarios en contra de ella en entrevistas y dentro de las funciones de la puesta en escena.

Luego de que Aleida Núñez negara haber sido despedida de la obra de teatro Amor de Tres debido a su mala actitud e insultos hacia sus compañeros, Ivonne Montero reveló que sus primeras peleas fueron actuadas, pero todo escaló al punto en el que Núñez comenzó atener una muy mala actitud.

En este contexto, en un encuentro con la prensa a las afueras de Televisa, Ivonne de nueva cuenta arremetió contra Aleida y reafirmó las acusaciones que ya había hecho en contra de su colega.

Ivonne Montero nuevamente acusó a Aleida de haberla ofendido en escena y haber mentido acerca de lo que pasaba detrás de "Amor de Tres" (Foto: Instagram/@amordetresmusical)

“Llegó un momento en el que ella me comenzó a decir: ‘Put*’ en escena, definitivamente. Me empezó a decir: ‘Eres una envidiosa más’ o ‘envidiosa’, y pues no, lo que menos tengo yo es envidia, y menos hacia ella. (...) Se empezó a hacer más fuerte el asunto, empezó a insultarme en escena, empezó a decir que yo la empujé en ese video chusco que hicimos y así ya no se vale

Asimismo, mencionó que se siente decepcionada de la actitud de Aleida, pues desde hace muchos años atrás se conocían y no esperaba que se comportara de esa forma; no obstante, se culpó de que la polémica estalló, pues ella destapó el supuesto motivo por el que Núñez salió de la puesta en escena que ambas protagonizaban.

“Cambió toda la percepción que yo tenía de ella, sinceramente. De conocernos hace muchos años, de compartir el mismo representante. (...) Lamentablemente todo se suscitó por yo abrir la boca, sí, un poco sensata, honesta, y hacerlo con la persona menos indicada”, dijo a la prensa.

Montero aseguró que Aleida en varias ocasiones amenazó a la producción de la obra con salirse si es que no se hacía lo que ella quería (Foto: Instagram/@amordetresmusical)

Ivonne comentó que ella sí estaría dispuesta a volver a trabajar con Aleida debido a que sólo quiere ser profesional, pero, principalmente, porque no le gusta competir con sus compañeros.

“Ella dijo que todos estábamos furiosos porque a ella le habían dado por tercera vez la corona, pero no, a ella se la pueden dar 100 veces, a mí no me hace ni más ni menos nada (...) yo no compito con mis compañeros de trabajo”, agregó la cantante.

Aunado a ello, confesó que las acusaciones que hizo en contra de la también modelo en algún momento ella o alguien más las iba a hacer, pues era una actitud que todos dentro de Amor de Tres venían soportando desde mucho tiempo atrás.

Según mencionó, no sólo la habría ofendido a ella en plena escena, sino que durante los ensayos le habría gritado a parte del equipo, inclusive, los habría amenazado en varias ocasiones.

Aleida negó nuevamente todas las acusaciones que Ivonne hizo en su contra (Foto: Instagram/@amordetresmusical)

“Era algo que se venia platicando desde el inicio, era una inconformidad en todos, pero te estoy hablando de vestuaristas, se agarró a gritos con diseñadores de vestuario, el que puso las coreografías. Ella era de que ‘si no pasa esto, yo no entro a escena’, siempre como imponiéndose, como amenazando”

Aleida también fue interceptada por la prensa en Televisa y fue cuestionada sobre las acusaciones de Montero; sin embargo, ella sólo aseguró que nunca ha ofendido a sus compañeros en toda su carrera artística y no quiso profundizar en su pelea con su colega.

“Yo jamás insultaría. En toda mi trayectoria, en toda mi carrera, jamás he insultado absolutamente a nadie, por algo llevo tantas telenovelas, tantas series”

