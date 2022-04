Grupo Firme lanzó versión en español de “Watermelon Sugar”; quieren colaborar con Harry Styles

archivo/ (Foto: Instagram/@grupofirme)

Previo a su participación en Coachella 2022 y derivado por el morbo ocasionado al line up publicado el 13 de enero, el cual presentó al público a los artistas que animarían el reconocido festival de música, en esa ocasión el principal tema de conversación fue ocasionado cuando se evidenció que Grupo Firme participaría en el mismo templete que Harry Styles, quien llegó como recambió a la cancelación de Rage Against The Machine.

En un principio los internautas tomaron con humor la aparición en el mismo escenario por parte de Grupo Firme, encabezada por Eduin Caz y el exintegrante de One Direction, Harry Styles.

Sin embargo, las sorpresas con relación a la agrupación mexicana y el artista británico siguen causando intriga entre los seguidores de ambos. Y es que, durante las primeras horas del 22 de abril, a través de la plataforma de streaming, Amazon Music, se lanzó en exclusiva un cover en honor a Harry Styles, interpretado por Grupo Firme y que lleva por nombre Sabes a Tequila.

Este material discográfico fue producido por Amazon Music y en él se puede escuchar a Eduin Caz, líder del Grupo, Fito Rubio en la batería, Christian Téllez como bajista, Abraham Luna vocalista, Jhonny Caz, hermano de la cabeza de la agrupación y tercera voz de la agrupación mexicana reinventar la exitosa canción de Styles, Watermelon Sugar, con una pista de estilo Banda.

Grupo Firme lanzó cover en español de "Watermelon Sugar" de Harry Styles Foto: Amazon Music/@Grupo Firme

Por otro lado y, previo a su participación de Grupo Firme en el escenario de Coachella, el mánager de Firme, Isael Gutiérrez, le dijo a la reconocida revista musical, Rolling Stone que el grupo estaba buscando la forma de incorporar a Styles en su set con una posible versión.

En la entrevista, Gutiérrez dijo que la agrupación encabezada por Eduin Caz se tomó con humor los memes que se viralizaron en donde bromeaban, diciendo que el cantante de Golden estaría escuchando el set del grupo detrás del escenario y bailando con todo el equipo de producción sus más grandes éxitos como El tóxico, El amor no fue pa’ mí y Cada quien.

Por supuesto, la noticia del cover de Firme, rápidamente llegó a los oídos de la las fans de Harry Styles, quienes con un tono de incredulidad y emoción, empezaron a compartir la pista del grupo que interpreta En tu perra vida, así como algunos nuevos memes relacionados con la más reciente producción de Grupo Firme.

Harry Styles reacciones de sus seguidoras a "Sabes a Tequila" Foto: Facebook/@alessita

Harry Styles reacciones de sus seguidoras a "Sabes a Tequila" Foto Twitter/@linnst28

Harry Styles reacciones de sus seguidoras a Sabes a Tequila de Grupo Firme Foto: Twitter/@@litzybuu

La agrupación oriunda de Tijuana, Baja California, no es ajena a realizar alguna producción fuera de su género. Hace menos de dos años, los integrantes de Grupo Firme efectuaron su versión de Tusa de Karol G y Nicki Minaj, la cual se ha convertido en una de las canciones más solicitadas del grupo durante sus presentaciones, como fue en su pasado concierto en el Foro Sol.

Esta no es la primera vez que Grupo Firme sorprende con alguna colaboración con un artista internacional, durante los primeros días de diciembre del 2021, la agrupación encabezada por Caz, sorprendió a sus seguidores tras la colaboración que tuvieron con el reconocido intérprete colombiano, Maluma.

(Foto: Instagram/@grupofirme)

Cómo le fue a Grupo Firme en Coachella 2022

La presentación de Grupo Firme, el pasado 15 y 22 de abril, fue una de las principales novedades durante el Coachella Valley Music and Arts Festival 2022 desde Indio, California, Estados Unidos, en su regreso después de dos años de suspenderse por la pandemia de COVID-19.

A través de sus redes sociales, la banda de Eduin Caz compartió varios momentos, desde su llegada en avión privado al festival, los accesos, hasta el escenario con un lleno total donde se escucha a los asistentes cantar sus canciones. Sin embargo, no todo fue color de rosa, ya que los seguidores de la banda no ocultaron su disgusto por la “latinofobia” en contra de los intérpretes de Ya supérame.

