Los mejores memes que dejó el anuncio de Grupo Firme en Coachella 2022

Los internautas no tardaron en hacer memes sobre la participación de Harry Styles y Grupo Firme en Coachella (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Tras haber revelado el cartel para Coachella 2022, internautas reaccionaron con memes por la participación de Grupo Firme.

El 13 de enero se actualizó su alineación de los artistas que se presentarán en el Coachella Valley Music and Arts Festival el próximo abril, misma que ha pospuesto su realización desde 2020, pues la pandemia por coronavirus apagó las luces y las bocinas.

Los usuarios de redes sociales no pasaron desapercibida la presencia de artistas mexicanos, pues algunos de ellos se dedican a la música regional mexicana.

El principal revuelo fue cuando se evidenció que Grupo Firme hará su gran debut en el festival los días viernes 15 y 22 de abril de 2022, misma fecha donde hubo otro gran cambio.

Rage Against The Machine era la gran apuesta del festival; sin embargo, fueron reemplazados por Harry Styles, la estrella británica exintegrante de One Direction. Por esta razón es que los memes no tardaron en hacer presencia y convertirse en tendencia de Twitter.

Usuarios utilizaron videos que se consolidaron como memes para hacer contenido sobre Grupo Firme y Harry Styles (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Algunos evidenciaron sus irónicas expectativas por que los artistas se reúnan para cantar algunos de sus temas, pues hay quienes aplauden el hecho de que la agrupación se sumara en el cartel, mientras que otros criticaron la decisión.

No pudieron faltar las ediciones en las que Harry estuviera vestido acorde a la esperada colaboración, con el famoso sombrero que utiliza en sus conciertos.

También hubo quienes compartieron cómo es que llegarán vestidos al Coachella para disfrutar de las presentaciones de sus artistas favoritos, en donde nunca falta Grupo Firme y Styles.

El mismo Natanael Cano, luego de haber visto en tendencias su nombre al ser anunciado en el cartel, también hizo un divertido tuit acerca de su supuesto dueto con el ex One Direction. “Échele, mi compa Harry Styles y puro Natanael Cano, viejonessss Ya estoy practicando para Coachella yesssir”, escribió el cantante de corridos tumbados. Cano se presentará los días domingo 17 y 24 de abril.

Natanael Cano aprovechó el momento para celebrar su futura participación en el festival (Foto: captura de pantalla/Twitter)

Aunque el sonorense todavía se considera como uno de los artistas más jóvenes y con una carrera que todavía está arrancando, sus fans aplaudieron el gran logro que significa estar en este festival de música.

Además de Natanael, ese mismo también estarán en el escenario Banda MS, de quienes tampoco faltaron los memes.

Después de que se canceló por dos años consecutivos el festival de Coachella, se espera que la presencia de estos artistas de la música regional mexicana hagan crecer la afluencia del público de habla hispana que se inclina por este género musical, pues los tres han demostrado ser de los más importantes en la actualidad.

Grupo Firme en el Foro Sol

En los últimos días Grupo Firme se ha posicionado como una de las bandas con mayores ventas de entradas para sus conciertos en los últimos meses.

Poco después de que comenzó la venta de boletos para el 26 de marzo, que estaba anunciado como único concierto en la Ciudad de México, los fans lograron un soldout en el Foro Sol en menos de 50 minutos. Por esta razón fue que se anunció una segunda fecha para el 25 de marzo, aunque de nueva cuenta se terminaron las entradas en el mismo día que salieron a la venta.

Este 15 de enero se anunció una tercera fecha para el 24 de marzo de 2022 cuya preventa será el próximo 17 de enero.

