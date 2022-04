Julio Camejo criticó a víctimas de abuso sexual: “Siempre tuviste la oportunidad de decir que no”

Julio camejo mexico 02182020 (Foto: Instagram / @soyjuliocamejo)

Después de que Sasha Sokol denunció que Luis de Llano la violentó cuando era menor de edad, varios artistas también han decidido hablar sobre abusos que han vivido. Tal fue el caso de Mauricio Martínez, quien emprendió una batalla legal contra Toño Berumen tras señalarlo de realizarle tocamientos indebidos durante su juventud.

Es en este contexto que el actor Julio Camejo aprovechó para dar su punto de vista respecto y despotricó contra a las víctimas de abuso sexual que denuncian años más tarde a sus maltratadores.

“Yo entiendo a todas las personas que alzan a voz, bienvenido, pero siempre tuviste la posibilidad de decir que no”, señaló en una entrevista para Venga la Alegría.

Asimismo, el cubano ahondó en que no consideraba aceptable que las personas afectadas dijeran las vivencias por las que habían atravesado años después del suceso, pues dio a entender que -según él- por haber sucedido un abuso, la persona afectada tuvo que dar su consentimiento en algún punto.

Sasha denunció publicamente a Luis de Llano (Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova)

“Lo que no respeto es que si lo tuviste después salgas a hablar, ahí no. Si lo hiciste, calladito”, dijo.

El integrante de telenovelas como Niña de mi corazón o Destilando Amor recordó que él hace unos años también denunció haber sido acusado por un productor.

“Yo le dije: ‘No brother, creo que no lo estás entendiendo, si hay un desnudo lo hago en la obra de teatro, pero no es que venga a desnudarme aquí para ti’. Agarré mis cosas y me fui y él me dijo: ‘Si haces eso nunca vas a llegar a nada’ y un día me lo topé de frente en una escalera y le dije: ‘¿Ves? Nunca me tuve que desnudar para nadie’”.

Julio Camejo dio polémicas declaraciones (Foto: Cuartoscuro)

No obstante, se valió de esta situación para señalar que si él pudo negarse a que la violencia en su contra incrementara, no debería haber excusas para que los demás “permitieran” abusos e insinuó que muchas de las víctimas accedieron a violencias con la finalidad de que sus respectivas carreras profesionales despegaran.

“Yo dije que no, a lo mejor tuve un protagónico que nunca he tenido, pero supe decir que no. No te ganes el protagónico haciendo cosas indebidas, para que después digas: ‘A mí me hicieron eso’ porque cobraste por eso”, comentó.

Cabe recordar que no sólo Sasha Sokol o Mauricio Martínez son los únicos famosos de la farándula mexicana que han denunciado haber sido víctimas de abuso.

En lo que respecta a famosos o influencers, su proceso también va acompañado de la mediatización de su caso, lo cual incrementa el número de opiniones al respecto, pero también puede funcionar como una inspiración para que sus seguidores denuncien legal o públicamente alguna agresión que hayan sufrido en el pasado.

Otras famosas han denunciado los abusos que han sufrido (Fotos: @danniberriel @erendiritas @nathcampost @tefivalenzuela / IG)

Las historias de Nath Campos, Daniela Berriel, Tefi Valenzuela y Eréndira Ibarra son sólo algunas de entre los centenares de mujeres cantantes, actrices, influencers o conductoras quienes han sufrido violencia y han compartido de forma pública su testimonio.

“El proceso de cada quien es muy distinto en la manera en la que tienen que resolver no solo sus cosas personales, sus emociones, la manera en la que lo trabajan psicológicamente, sino como deciden accionar es dependiendo de cada quien y ojalá ella encuentre paz y justicia con lo que está haciendo” fue una de las declaraciones recientes que dio la youtuber Nath Campos respecto al caso de Sasha Sokol.

Asimismo, contrario a lo expresado por Julio Camejo, Nath Campos, quien denunció al influencer Rix anteriormente, dijo destacó que cada persona es libre de ejercer sus decisiones y que no se debe de juzgar de manera colectiva a la persona violentada por hacer o no, una denuncia formal.

