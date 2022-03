Quién es Toño Berumen, ex manager de Mercurio señalado por acoso a hombres jóvenes

Toño Berumen está alejado de la producción de grupos juveniles Foto: Twitter/@A_BerumenP

Tras las declaraciones de Sasha Sokol, quien reveló en el marco del Día internacional de la mujer que había sido víctima de un “crimen” por parte de Luis de Llano, con quien sostuvo una relación sentimental marcada por el abuso de poder cuando era una adolescente de 14 años, surgió el testimonio de Mauricio Martínez.

El actor de teatro denunció en su cuenta de Twitter que en su juventud, al buscar una oportunidad como cantante, hizo una audición ante Toño Berumen, en la que el productor de conceptos musicales fue “donde no debía” y le hizo tocamientos.

Además, Martínez destapó que el ex empresario del entretenimiento tiene colocada una cámara de video en su baño con el objetivo de captar a los jóvenes a quienes Berumen invitaba a ducharse durante los procesos de audición.

Martínez ya acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para hacer una denuncia formal por abuso en contra del ex representante de los grupos juveniles como Magneto, Mercurio, y Kairo, y dice contar con más de una decena de testimonios que otras víctimas le han hecho llegar a través de las redes sociales.

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

El ex representante de cantantes y empresario lleva algún tiempo alejado de los reflectores y dedica su vida a su espiritualidad y a la religión católica. Sin embargo, ahora está en la mira pública tras la denuncia que Martínez presentó en su contra.

Toño Berumen es originario de la Ciudad de México y estudió Mercadotecnia y publicidad en Nueva York. A su regreso al país trabajó en las casas discográficas Melody y Polygram, y en 1981 saltó a la creación e impulso de propuestas musicales como representante del grupo Menudo.

A partir de entonces desarrolló su carrera en la creación de grupos musicales integrados por jóvenes adolescentes, siguiendo el modelo “Boy band”, que se popularizó en el mundo por grupos como New Kids on The Block y Backstreet Boys. Magneto, Mercurio, Kairo, M5 y Tierra cero son algunos de los grupos que crecieron bajo la batuta del empresario, a los que se suman solistas como Fey, Marisela, Alberto Vázquez, Danna Paola en su etapa infantil, Lucero y Pedro Fernández quienes también hicieron mancuerna con el acusado.

Berumen ha dedicado sus últimos años a estrechar lazos con la iglesia católica Foto: Twitter/@A_BerumenP

El productor y manager estaba encargado de elegir a los miembros de los grupos, los temas de sus discos, el concepto musical y la imagen, e incluso detalles específicos, como que le pedía a sus artistas cambiar sus nombres de pila por uno más “marketeable”, o como en el caso de Fey, bajarse algunos años a fin de lograr una identificación con el público adolescente.

En una entrevista para El Universal, en 2006, el señalado por el presunto acoso a jóvenes destacó que dedicaba su vida al trabajo, por ello no se había casado. “Claro que se vive en soledad, por eso decidí apegarme más a la iglesia y a algunas obras de beneficencia como programas con madres que padezcan SIDA, orfanatos y asilos de ancianos”, expresó.

En dicha publicación, Berumen destacó que la carrera de manager y sobre todo la de él “se vive en soledad” y conlleva una larga lista de sacrificios.

Jesús Falcón, ex participante de 'Operación triunfo' contó en 2020 que Toño lo acosó durante un casting para entrar al grupo M5 (Foto: Captura de pantalla)

Tal ha sido su acercamiento a la fe católica que en 2012 colaboró en la coordinación para hacer posible la visita del Papa Benedicto XVI a México, y en 2019 fue representante en el país de los Museos del Vaticano, además fungió como responsable de la instalación de la réplica de la Capilla Sixtina en México.

Pese a los señalamientos de Martínez, y de otro egresado de Operación triunfo, Jesús Falcón, quien destapó el acoso que sufrió mientras audicionaba para él; Elías Chiprut, integrante de Mercurio, dijo que sólo tiene cosas buenas que decir sobre el ex manager.

SEGUIR LEYENDO: