Mauricio Martínez formalizó denuncia contra Antonio Berumen: “Ya hice mi deber como ciudadano”

Según Mauricio, el representante dispuso una cámara de videograbación en su baño (Foto: Instagram)

Tras compartir su testimonio de abuso en redes sociales, Mauricio Martínez visitó la Ciudad de México para denunciar ante el ministerio público el abuso sexual que habría sufrido por parte del productor Antonio Berumen. Pese a la fuerte crítica que recibió de Pati Chapoy, el actor se mantiene firme por todos los artistas que han sido víctimas de una situación similar.

Durante la mañana de este jueves 17 de marzo, el intérprete mexicano que ha participado en proyectos como El vato, Xibalba y Atrévete a soñar asistió como invitado especial al programa Hoy, donde volvió a hablar sobre la situación de abuso que habría vivido cuando tenía 23 años y formaba parte de Operación Triunfo.

Para empezar, Mauricio Martínez comentó que gracias a la denuncia pública que compartió Sasha Sokol respecto al “noviazgo” que tuvo con Luis de Llano cuando era menor de edad, ella tenía 14 años mientras que el exproductor de Televisa rondaba los 40, se atrevió a alzar la voz por el abuso que sufrió en su juventud también relacionado con una persona del medio.

(Foto: Captura de pantalla YouTube / Ventaneando)

“Quiero agradecer públicamente a Sasha, no la conozco personalmente, agradecerle el valor, porque se requiere de mucho valor hacer lo que ella hizo [...] Me removió muchas cosas que yo tenía guardadas desde hace mucho tiempo, que sí había trabajado en terapia, yo soy un hombre que cree firmemente en la terapia, soy sobreviviente de cáncer cuatro veces, he enfrentado depresiones severas en mi vida”, dijo.

El cantante comentó que tras su publicación en Twitter recibió una ola de mensajes de apoyo por parte de usuarios de la plataforma y algunos compañeros del medio, sin embargo, lo que más le llamó la atención fue que otras presuntas víctimas de Antonio Berumen también le contaron sus situaciones de abuso.

Tratando de resguardar la identidad de las víctimas, el actor mencionó que algunas de ellas fueron abusadas cuando eran adolescentes. Cabe recordar que durante una entrevista para el programa radiofónico de Luis Cárdenas, el actor mencionó que hasta el momento van cerca de 14 testimonios que recibe, todos atribuidos al mismo productor.

Mauricio contó que la primera vez que habló sobre el abuso que sufrió fue cuando estaba en "Operación triunfo" pero no se atrevió a revelar el nombre de su abusador. (Captura: @martinezmau/Instagram)

Durante la emisión del matutino, Mauricio Martínez reflexionó sobre la importancia que tiene escuchar a las víctimas cuando se atreven a contar lo que les pasó, debido a que el principal temor que tiene una persona que pasó por una situación de abuso sexual o acoso sexual es que no le crean y la revictimicen.

“Estas personas en poder no pueden seguir abusando de gente inocente. No fue nada más una violación a mi cuerpo, sino una violación a mi intimidad, a mis sueños y no me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a cientos y miles de víctimas de abuso sexual no sólo en México, para darle la seriedad que requiere”, agregó.

El cantante también confesó que desde ese entonces y hasta la fecha no puede disfrutar de los éxitos de Magneto y Mercurio, tampoco las canciones ochenteras y noventeras de Fey, pues cada vez que los escucha lo remontan a esa época que significó un trauma en su vida.

En medio de la polémica, el actor compartió que una vez más logró su superar su batalla contra el cáncer. (Captura: @martinezmau/Instagram)

“Ayer estuve en el ministerio público, a eso vine, ya está. Yo ya hice mi deber como ciudadano, mi deber cívico, es mi obligación moral no sólo por mí, sino por todas las víctimas, no sólo de este señor Antonio Berumen, sino de todas las víctimas de agresores, de criminales, de delincuentes que abusan de personas inocentes que lo único que quieren es una oportunidad en una carrera tan difícil”, declaró.

Hasta el momento se desconocen más detalles respecto a la denuncia que interpuso ante las autoridades correspondientes, pero se espera que su caso sea investigado luego de que la Fiscalía de la CDMX ofreció abiertamente su ayuda a Sasha Sokol.

SEGUIR LEYENDO: