Abelardo de la Espriella alista su plan económico “Patria Milagro”: estas medidas clave para crecer al 7%

El presidente electo Abelardo de la Espriella presentará desde el 7 de agosto las primeras medidas de su programa económico "Patria Milagro". - crédito Reuters y Colprensa

Según un informe publicado por El Colombiano, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, pondrá en marcha a partir del próximo 7 de agosto los lineamientos de su programa económico denominado “La Patria Milagro”, una propuesta con la que busca transformar el modelo de crecimiento del país mediante un ajuste de las finanzas públicas, la reducción del tamaño del Estado y el impulso a la inversión privada.

El programa, de acuerdo con el medio, parte de la premisa de que Colombia “no es un país pobre, sino empobrecido” por factores como la corrupción y el centralismo. En ese contexto, plantea como objetivo alcanzar un crecimiento económico anual del 7%, una cifra superior al promedio histórico del país (3%) y a la proyección de crecimiento incluida en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del gobierno saliente, que sitúa la expectativa en 2,9% para el periodo 2026-2037.

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Mercados reaccionan tras las elecciones

El diario señaló que, durante la semana posterior a la elección presidencial, los mercados financieros mostraron una reacción favorable, impulsada por las expectativas de cambios en el enfoque económico, especialmente en materia de inversión privada y disciplina fiscal.

Sin embargo, el medio recogió las declaraciones de Mauricio Guzmán, cabeza de Estrategia de Inversión de Sura Investments, quien advirtió que el principal reto será la implementación efectiva de las medidas y su capacidad para traducirse en resultados concretos para la economía colombiana.

Guzmán afirmó que el mercado reconoce la posibilidad de un entorno más favorable para la inversión, aunque recordó que Colombia enfrenta actualmente un déficit fiscal equivalente al 6,4% del PIB, una deuda cercana al 60% del PIB y niveles de inversión inferiores a los registrados hace una década, junto con presiones inflacionarias.

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La propuesta contempla reducir la carga tributaria, simplificar trámites y avanzar en la eliminación gradual del impuesto del 4x1.000. - crédito REUTERS/Luisa González

Reducción de impuestos y desregulación

Entre los principales componentes del programa económico figura la reducción de la carga tributaria para las empresas y la disminución de los costos de la energía, con el propósito de mejorar la competitividad.

Asimismo, De la Espriella propone la denominada “Gran Revolución de DesRegulación”, una estrategia enfocada en eliminar trámites administrativos y revisar procedimientos en entidades como Invima, ICA, las superintendencias, las cámaras de comercio, el sistema de notariado y registro, así como licencias ambientales, consultas con comunidades y reglamentos técnicos.

La iniciativa también contempla la política de “una entra y dos salen”, mediante la cual por cada nueva regulación deberán eliminarse dos normas existentes.

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Un Estado más pequeño e incentivos a la inversión

De acuerdo con el informe de el medio, otro de los ejes del programa consiste en reducir el tamaño del Estado hasta en un 40%, simplificar la regulación para las empresas y avanzar en la eliminación gradual del gravamen del 4x1.000.

El análisis publicado también recoge la opinión de David Guzmán, socio de Change Americas, quien señaló que estas propuestas representan un escenario de oportunidades para el sector privado, aunque consideró que las empresas deberán prepararse para adaptarse a los cambios.

El plan económico incluye la reactivación de concesiones viales y la construcción de 30.000 kilómetros de vías terciarias en el país. - crédito Invías

Infraestructura, empleo y desarrollo productivo

El programa incluye además iniciativas relacionadas con infraestructura y desarrollo económico, entre ellas:

Reactivar concesiones viales.

Construir más de un millón de viviendas.

Ejecutar 30.000 kilómetros de vías terciarias.

Impulsar el desarrollo agroindustrial de la Altillanura.

Promover la economía digital y la inteligencia artificial.

Reducir en un 40% la informalidad laboral.

El sector minero-energético tendrá un papel central

Según el diario, el programa económico otorga un papel prioritario al sector minero-energético, al considerar que será fundamental para fortalecer la seguridad energética, la estabilidad fiscal y la atracción de inversión.

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Entre las medidas propuestas se encuentran reactivar la exploración y producción de petróleo y gas, acelerar el desarrollo de campos descubiertos, fortalecer la infraestructura para el transporte de gas, impulsar proyectos costa afuera y evaluar técnicamente los yacimientos no convencionales.

El plan también contempla mantener a Ecopetrol como un activo estratégico de la Nación y promover el desarrollo de la minería legal de minerales como oro, cobre, plata y tierras raras.

El programa plantea mantener a Ecopetrol como un activo estratégico y reactivar la exploración y producción de hidrocarburos. - crédito EFE/Guillermo Legaria

Analistas destacan el posible impacto en Ecopetrol

Finalmente, El Colombiano informó que Credicorp Capital elevó su recomendación sobre la acción de Ecopetrol de “mantener” a “comprar”, al considerar que la compañía podría verse favorecida por el nuevo escenario político y por una eventual reactivación de la exploración y producción de hidrocarburos.

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Según la firma, una administración con mayor enfoque técnico y una política energética diferente podrían mejorar las perspectivas operativas y financieras de la petrolera estatal en los próximos años.