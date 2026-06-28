"No era muy fan de Aquaman": la confesión de Jason Momoa tras su éxito en DC

Jason Momoa sorprendió al revelar su falta de afinidad con Aquaman y su deseo de interpretar a Lobo, un giro que marca una nueva etapa en su carrera dentro del universo DC

Jason Momoa reveló recientemente que nunca llegó a sentirse identificado con Aquaman, el personaje que lo catapultó al estrellato en el universo cinematográfico de DC. A pesar del éxito comercial de la saga, el actor reconoció que su interés real siempre estuvo puesto en otro antihéroe, lo que redefinió sus aspiraciones dentro de la franquicia y abrió la puerta a nuevos desafíos.

Un papel impuesto por el destino

El ingreso de Momoa en el universo DC se dio bajo la dirección de Zack Snyder, quien lo seleccionó para encarnar a Arthur Curry, mejor conocido como Aquaman. Aunque el actor asumió el reto y se entregó al papel, en diferentes entrevistas admitió que no sentía una conexión especial con el superhéroe de Atlantis. Las declaraciones recogidas por VidaExtra y CBR muestran que interpretó a Aquaman más por oportunidad profesional que por afinidad personal.

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Aunque Jason Momoa alcanzó fama mundial por Aquaman, el papel llegó más por oportunidad profesional que por pasión personal (Imagen promocional cortesía de Warner Bros.)

Momoa lo resumió en una frase directa: “Fue muy fácil convertirme en Lobo porque soy fan del personaje. No era muy fan de Aquaman”. Esta sinceridad sorprendió por el contraste con su imagen pública, ya que su interpretación fue clave para revitalizar a un personaje histórico de DC y aportó frescura al universo cinematográfico.

El perfil de Lobo: el antihéroe favorito de Momoa

La verdadera pasión de Momoa siempre estuvo ligada a Lobo, un personaje completamente distinto a Aquaman. Lobo es un cazarrecompensas alienígena, famoso por su actitud irreverente, su humor violento y su estilo punk. Creado en los años 80, el antihéroe se convirtió en un ícono de culto entre los lectores de cómics por su carácter impredecible y su independencia del canon heroico tradicional.

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Lobo, con su actitud irreverente y estilo punk, representa el personaje que Momoa soñaba encarnar desde la infancia (Créditos: Warner Bros./DC Studios)

Desde su infancia, Momoa se sintió atraído por la personalidad de Lobo y soñaba con interpretarlo algún día. “Creo que soy un fan incondicional desde que era niño de Lobo. Llevo mucho tiempo deseándolo”, explicó el actor en el marco de los recientes anuncios de DC Studios, donde el personaje fue presentado junto a la llegada de Supergirl.

Aquaman: éxito de taquilla y fenómeno cultural

A pesar de la distancia emocional de Momoa con Aquaman, las dos películas en las que protagonizó al héroe acuático superaron los 1.000 millones de dólares en recaudación mundial. El personaje, que había pasado desapercibido en el imaginario popular fuera de los cómics, se convirtió en uno de los emblemas del universo cinematográfico de Zack Snyder. La interpretación de Momoa aportó carisma y renovó la imagen de Aquaman, alejándolo del estigma de ser un héroe menor.

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Las películas de Aquaman superaron los mil millones de dólares en recaudación, consolidando al personaje como uno de los más rentables de DC (Warner Bros. Pictures)

El éxito comercial demostró que la conexión con el público puede darse incluso cuando el actor no comparte el mismo entusiasmo por el personaje. Arthur Curry, en manos de Momoa, logró instalarse como uno de los referentes de DC en la pantalla grande, lo que consolidó al actor como figura relevante en Hollywood.

El relanzamiento de DC Studios y el futuro de Momoa

La confesión de Momoa se produce en un contexto de reestructuración profunda en DC Studios. El estudio, ahora bajo una nueva dirección creativa, decidió renovar su plantel de personajes y explorar nuevas historias. Es en este escenario donde Momoa recibió la oportunidad de acercarse a su verdadero objetivo: interpretar a Lobo, el antihéroe con el que siempre se identificó.

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La renovación de DC abre la puerta para que Momoa interprete a Lobo, el antihéroe con el que siempre se identificó (YouTube: Theo Von)

La incorporación de Lobo al entorno de Supergirl marca el inicio de una nueva etapa para el actor, que ahora puede explorar un papel más cercano a sus gustos personales. Esta transición representa no solo un cambio de personaje, sino también una reivindicación de la importancia de la pasión y las motivaciones internas en la carrera artística.

Entre el éxito y la realización personal

La trayectoria de Momoa en DC refleja cómo el reconocimiento profesional y la pasión personal pueden tomar caminos distintos (REUTERS/Remo Casilli)

El caso de Jason Momoa ilustra cómo el éxito comercial y la realización personal no siempre coinciden en el mundo del cine. Mientras Aquaman le ofreció reconocimiento y taquilla, es Lobo quien representa su verdadero entusiasmo. La evolución de su carrera en DC Studios abre la posibilidad de ver una faceta diferente del actor, marcada por la autenticidad y el compromiso con los personajes que realmente lo inspiran.

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