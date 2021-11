De Nath Campos a Daniela Berriel: las celebridades que sobrevivieron a la violencia

Las cuatro mujeres denunciaron a sus agresores y han sido inspiración para otras víctimas de violencia sexual (Fotos: @danniberriel @erendiritas @nathcampost @tefivalenzuela / IG)

Cuando una mujer sufre algún tipo de violencia sexual y decide expresarlo, se enfrenta a eventos que pueden ponerla en una situación vulnerable nuevamente, hay personas que no les creen, trámites burocráticos que desestiman su denuncia legal e incluso algunas se ven obligadas a seguir conviviendo con su agresor.

En lo que respecta a mujeres famosas o influencers, su proceso también va acompañado de la mediatización de su caso, lo cual incrementa el número de opiniones al respecto, pero también puede funcionar como una inspiración para que sus seguidoras denuncien legal o públicamente alguna agresión que hayan sufrido en el pasado.

Las historias de Nath Campos, Daniela Berriel, Tefi Valenzuela y Eréndira Ibarra son sólo algunas de entre los centenares de mujeres cantantes, actrices, influencers o conductoras quienes han sufrido violencia y han compartido de forma pública su testimonio. Esta es una recopilación de sus casos en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cabe señalar que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que fuera el 25 de noviembre.

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer(Foto: ONU)

<b>Nath Campos</b>

La influencer es reconocida por crear contenido para su canal de YouTube, el cual está centrado en situaciones humorísticas, viajes y retos. En 2019, tuvo una noche de fiesta junto con Rix y otros famosos youtubers en un centro nocturno de la Ciudad de México, los asistentes bebieron y cuando llegó el momento de irse, el creador de contenido se ofreció a llevar a la influencer a su departamento donde abusó sexualmente de ella.

Nath denunció formalmente este hecho y contó públicamente su historia a través de un video. La grabación fue publicada en enero de 2021 con el título Mi historia de abuso.

En varias ocasiones de este proceso legal, la youtuber declaró sentirse sola pues sus amigos y familiares la re victimizaron al hacerla sentir responsable del abuso que sufrió.

El agresor de Nath Campos admitió su responsabilidad penal (Foto: Instagram/@nathcampost)

Aunque al principio Rix negó que hubiera agredido sexualmente a su entonces amiga, el youtuber mexicano Ricardo Arturo González Méndez “Rix” fue condenado a tres años y dos meses de prisión tras declararse culpable por el delito de violación contra la también youtuber Nath Campos.

“Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa cometido en contra de Natalia Campos. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses”, informó su abogada el pasado 1° de septiembre.

Posteriormente salió del centro penitenciario con algunas restricciones y compromisos debido a que tomó el proceso abreviado.

<b>Eréndira Ibarra</b>

Eréndira Ibarra actuó en Matrix 4 (Foto: Instagram/@erendiritas)

A principios de 2021, esta talentosa actriz dio a conocer que formará parte de la película Matrix Resurrections, la cuál se estrenará el próximo 22 de diciembre, la joven de 36 años también es reconocida por sus papeles en Sense8, Infames y Las Aparicio.

Inspirada en la denuncia pública y legal que realizó Nath Campos, dio a conocer que ella también había sido agredida sexualmente por un “famoso actor”. A través de su cuenta de Instagram, lanzó un comunicado en el que escribió:

“Decidí romper mi descanso en Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores, no importa quiénes sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, comenzó Eréndira, cuyo padre es el periodista y productor mexicano, Epigmenio Ibarra.

Eréndira Ibarra solicitó que su agresor fuera removido del elenco (Foto: Instagram@erendiritas)

La talentosa actriz se sumó al elenco de una serie donde también participaría su agresor, cuando lo notó, buscó el apoyo de la producción y les contó que su colega la había violado en el pasado, por lo que solicitó que lo removieran del proyecto. Sin embargo, el equipo creativo hizo caso omiso:

“Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo el paro, haciendo un personaje tan pequeño para tan “gran actor” y qué tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo que pasó hace tanto tiempo.

Esa fue la respuesta de la producción”, mencionó en su testimonio. Finalmente las mujeres involucradas en la producción fueron sororas con ella y asistieron a Eréndira durante sus crisis de ansiedad derivados de la forzada convivencia con su agresor.

<b>Daniela Berriel</b>

Luego de denunciar en varias ocasiones la agresión sexual que sufrió, la actriz y conductora publicó un video donde contó toda la situación que sufrió en Acapulco, Guerrero.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dijo Berriel en el video.

La conductora señaló a Eduardo Ojeda por presuntamente haber abusado sexualmente de ella y también a su amigo Gonzalo “N” por haber sido cómplice de la agresión, la cual tuvo lugar en una fiesta. Luego de que la otra mujer asistente se sintiera mal y se fuera a dormir, ella se quedó platicando con los hombres.

El proceso de la actriz todavía está en curso (Foto: Instagram/@danniberriel)

Así fue un mensaje de esta actriz en torno a su caso (Captura: @danniberriel/Instagram)

Berriel mencionó que la estaban pasando bien, pero hubo un momento en donde la plática se tornó sexual, y comenzaron a hablar de los tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cual tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, señala la también actriz.

Relató que no habían pasado “ni dos minutos” de que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declara.

Actualmente el proceso legal sigue en curso, la información más reciente es que Daniela anunció que trabajará con una nueva firma jurídica y que logró presentar un amparo para intentar hacer que se vuelva a investigar si fue correcto haber dejado en libertad a su agresor en marzo de este año, aunque no reveló más detalles de cómo procederá.

<b>Tefi Valenzuela</b>

La modelo peruana vivió la agresión por parte de su pareja (Foto: Instagram de Tefi Valenzuela)

El 5 de noviembre de 2020, la modelo peruana Stephanie Valenzuela pidió auxilio a sus vecinos en la colonia Nápoles de la Ciudad de México y Eleazar Gómez, su entonces pareja, fue detenido por los cargos de golpear e intentar estrangular a su novia.

“Tuve miedo a perder mi vida en manos de él. Con las pruebas fue puesto en prisión preventiva y se le vinculó a un delito de violencia familiar equiparada”, dijo Valenzuela en un video que fue reproducido en el programa Ventaneando a principios de este año.

En marzo de este año el imputado solicitó el procedimiento abreviado y se declaró culpable de los cargos. Después de poco más de cuatro meses preso en el Reclusorio Norte, el actor Eleazar Gómez consiguió que el juez le dictara la libertad condicional por tres años al declararse culpable de la agresión hacia Tefi Valenzuela.

Entre tanto, el actor con la que tuvo que cumplir algunas condiciones como resarcir el daño a su ex pareja en forma monetaria, asistir a terapia psicológica y una disculpa pública, la cual ya fue emitida. A principios de junio de este año se dio a conocer que Tefi ya había recibido el total de 420 mil pesos.

