Kunno confesó que tomó terapia por críticas en redes sociales: “Siempre tenemos oportunidad para mejorar”

Kunno ha tenido que tomar terapia por las críticas en redes sociales

Con poco más de 5 millones de seguidores en sus diversas redes sociales, Kunno se ha convertido en uno de los creadores de contenido con mayor peso mediático en México. Sin embargo, y derivado a sus ya incontables controversias, muchas personas lo han señalado como alguien arrogante y mezquino.

Por ello, durante los últimos meses el también intérprete ha tratado de cambiar su discurso con el que se dirige a sus seguidores, no sin antes haber recibido diversas críticas y señalamientos que lo llevaron a tomar terapia, con la cual quiere darle otro rumbo a su carrera que comenzó por haber creado un trend con su famosa caminata.

Fue en una entrevista para el programa vespertino de Imagen Televisión, De Primera Mano, donde el también modelo dio detalles de cómo ha aprendido a lidiar con los comentarios ofensivos de sus haters, así como del cambio de actitud que ha tratado de ofrecer luego de varias polémicas que venía arrastrando.

El influencer mexicano detalló que quiere darle otro rumbo a su carrera debido a que gran parte de sus seguidores son menores de 15 años (Foto: Instagram/@papikunno)

“Yo empecé a tomar terapia, desde que empecé a platicar con mi terapeuta, ella también veía los comentarios en mis redes sociales, empezamos a tomar este proceso de tomar todo como una crítica constructiva, porque siempre tenemos oportunidad para mejorar para evolucionar y con este proceso me tocó cambiar todo eso y mejorar a mi persona”, subrayó el influencer regiomontano de 21 años.

Más adelante, el joven regiomontano que hace poco acaba de debutar como actor en la producción de Netflix, Ritmo Salvaje, ahondó sobre que no quiere ser recordado en la posteridad como alguien arrogante y con un discurso sórdido, por lo que gran parte de esta terapia lo ha hecho para mandar un mejor mensaje a sus jóvenes seguidores.

“Fue a base de golpes, por supuesto que me tocó a base de tropezones y caídas, aprender y tener noción del mensaje que le ofrezco a mi público. Entonces, después de un gran proceso, me tocó ya darme cuenta de la influencia que tengo en muchos jóvenes, aparte de venir de una plataforma, como lo es TikTok, que está llena de niños menor de 15 años, por supuesto que a mí me toca tener esta conciencia de poder dejarles un mensaje”, comentó el creador de contenido que cuenta con poco más de 23 millones de seguidores en TikTok.

Para finalizar, lamentó varias de sus acciones en el pasado y explicó que jamás quiso ser reconocido como una persona mezquina: “No era ser esta persona arrogante ni esta persona que se creía mucho ni que se le subió la fama, al contrario, solo quería demostrar el que es una persona segura de sí misma y una persona que se ama así mismo”, añadió.

A lo largo de su breve trayectoria en el mundo de la farándula, Guillermo Kunno, se ha encontrado en varias ocasiones en el ojo de huracán por sus comentarios y acciones fuera de las pantallas, tal y como cuando se declaró pansexual y después de un tiempo se arrepintió o cuando se autonombró como una celebridad y ocasionó que la gente lo señalara como alguien con nulo talento.

El joven tiktoker quiere que el público cambié la percepción negativa que se tiene de él (Foto: Instagram @papikunno)

Sin embargo, en los últimos meses el joven nacido en Monterrey, Nuevo León, ha tratado de cambiar su forma de actuar ante las cámaras para qué cambié la apreciación negativa que se tiene de él.

Siguiendo la línea en donde quiere cambiar la percepción que se tiene de él, a principios de enero el también youtuber, cuando fungió como copiloto del Escorpión Dorado en Escorpión al volante, abrió su corazón y relató que durante su juventud fue víctima de abuso sexual y bullying antes de llegar al estrellato en TikTok.

