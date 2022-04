Juanpa Zurita contó cómo llegó a modelar en Fashion Week: “No crecí consumiendo moda”

Juanpa Zurita recordó cuando fue invitado en 2017 para participar en un desfile de Dolce & Gabbana Foto: Instagram/@juanpazurita

El joven creador de contenido mexicano, Juanpa Zurita, se ha convertido en uno de los más exitosos y polémicos personajes en las redes sociales en México, su gran relevancia es derivada a los diversos proyectos que ha sumado a lo largo de su joven trayectoria, como su proyecto Love Army México, así como su participación en la serie de Luis Miguel de Netflix.

En esta ocasión, el también histrión hizo énfasis de su experiencia como modelo, cuando en 2017 fue invitado para participar en un desfile de Dolce & Gabbana durante la Fashion Week de Milán, Italia.

“Ni siquiera fue algo que estaba buscando, yo no estaba metido en la moda, no conocía marcas de alta costura. Empiezo a agarrar tracción en redes sociales y veo que las marcas en México me empiezan a voltear a ver. En ese momento cualquier cosa que cayera en el plato era una oportunidad gigante porque era una época donde no había credibilidad, nadie sabía qué era esto”, rememoró el también conductor.

Juanpa Zurita con Roberto Martínez para su podcast, Creativo Foto: Instagram/@robertomtztv

“Stefano (Gabbana) me sigue en Instagram y empieza a comentarme ‘Jaja’ en todos mis sketches. Lo leo, le pico a su cuenta, veo un güey verificado haciendo ejercicio en su casa y no sé quién es… no crecí consumiendo moda, no estaba con esa información”, añadió sobre como fue el primer acercamiento con el cofundador y diseñador de la casa Dolce & Gabbana.

Más tarde, y para sorpresa de Juanpa, su representante tuvo un acercamiento con el diseñador italiano en donde le ofrecieron modelar para la reconocida marca en el Fashion Week de Milán de 2017, por lo que su representante impulsó la decisión del joven youtuber.

“Le dije: ‘¿Qué opinas, lo hago?’ y me dijo: ‘Esto es una locura, tienes que ir’. Me lanzo a Milán, boleto primera clase, me llego a quedar en un hotel espectacular, me están tratando como realeza. Me acuerdo que en el avión mi mánager me manda un documento con la historia de la marca, quiénes eran”, ahondó.

Juapa Zurita también de la polémica en el sismo de México en 2019, así como de su papel en Luis Miguel: la serie Foto: Instagram/@robertomtztv

“Llegas y tienen toda una dinámica: primero vas a una prueba de vestuario, está Dominico y Stefano, yo tuve ahí la suerte que me dejaron elegir y Stefano me reconoció: veía los sketches de comedia en inglés, y me dijo ‘¿Cuál quieres?’. Por comedia llegué a modelar en Milán, es muy bizarro. En ese momento lo veía como algo que sumaba a mi carrera”, enfatizó.

Durante la charla, que tuvo una duración de poco más de dos horas, el creador de contenido de 26 años recalcó lo difícil que es lidiar con la fama a tan corta edad: “Está bien difícil, no marearte en el éxito, de verdad es obsceno, estás con los hijos de puro artista pesado, las hijas de Sylvester Stallone… hijos que están acostumbrados a otro tipo de estilo de vida”.

“Llega el día, pasas a maquillaje, unos salones gigantescos y llega el momento de desfilar, y dije: ‘¿Qué voy a hacer?’. Entonces llega el momento y me acuerdo que había 3 escalones y dije: ‘Te tienes que ver chido, no puedes voltear abajo’. Entonces voy, lo hago, no piso ningún escalón y mi mentalidad, aunque suene como una burrada, estaba pensando ‘Todos me la pelan’, proyectar seguridad al máximo. Me parecía que tenía que vivir el momento”, añadió.

Juanpa Zurita recalcó lo difícil que es lidiar con la fama a tan corta edad Foto: IG @juanpazurita

Para finalizar, el también conductor de un podcast con Spotify, recordó que al día siguiente del desfile “Nunca había recibió tanta prensa como en ese momento, me trataron como héroe nacional, primer mexicano en desfilar [...] Creo que fui el primer mexicano de cierta edad en hacerlo, pero había algo importante de la nota que no me acuerdo”, concluyó.

Cambiando de tema, esa no fue la única interacción que tuvieron ambos creadores de contenido, más tarde, Juanpa invitó a su colega a participar en su canal de YouTube en la dinámica que nombró Aventando a Roberto MTZ de Paracaídas, la cual ya cuenta con poco más de 300 mil vistas.

