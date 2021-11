Juanpa Zurita estrenará serie con HBO y se desataron críticas en redes

HBO Max lanzará serie de cocina junto a Juanpa Zurita (Foto: Instagram/@hbomax)

Mediante la cuenta oficial de Instagram de la plataforma de HBO Max dieron a conocer que el infuencer y youtuber Juan Pablo Zurita será el protagonista de una nueva serie llamada “Juanpa + Chef” que al parecer saldrán los primeros episodios el 11 de noviembre.

El influencer que actualmente cuenta con casi ocho millones de seguidores en su cuenta de Twitter se encontró con una larga fila de mensajes de desaprobación por su nueva serie.

Generó comentarios en contra de la producción: “Jajaja no gracias”, “¿Por qué no ponen algún documental o una serie diferentes”, “La serie que nadie pidió nunca”, “Ya me había olvidado de ese programa”, “¿Por qué piensan que eso es contenido?”, se lee entre las reacciones.

Varios de los usuarios se cuestionaron sobre la mensualidad que se paga para consumir contenidos de calidad y no esos programas. Aunque varios de sus amigos y su novia le desearon mucho éxito en este nuevo proyecto.

El infuencer desató fuertes críticas en Instagram (Foto: Instagram/@hbomaxla)

Juanpa + Chef es una producción de WarnerMedia Latin America. Fue desarrollada en México para todas las familias y seguidores de este youtuber mexicano que buscan entretenerse en cada capítulo y descubrir una manera peculiar y diferente de cocinar.

La serie tendrá seis episodios en los que se mostrará al influencer teniendo encuentros con los reconocidos chefs Poncho Cadena, Paulina Abascal, Adrián Herrera, Alejandra Rivas, Daniela Soto-Innes y Toño de Livier.

Juanpa deleitará en cada emisión con deliciosas recetas y consejos que van más allá de lo que normalmente se conoce. Los momentos de diversión serán inolvidables en esta nueva serie de HBO Max, gracias a las divertidas ocurrencias que pasará el conductor mientras abre las puertas de su hogar.

Semanas atrás el también modelo compartió una serie de imágenes en Instagram donde expresó lo que sentía por su próximo lanzamiento, en las fotografías se ve feliz con diferentes poses algunas con cuchillos y otras donde probó ciertos alimentos.

El youtuber compartió su alegría con diferentes fotografías (Foto: Instagram/@juanpazurita)

“A pesar de que soy reconocido (en mi familia) por hacer grandes huevos estrellados, en esta misión me acompañaran los mejores chefs del país (y del mundo) para poner a prueba mis habilidades culinarias, y aún más importante, que tú y yo aprendamos a convertirnos en JuanChef”, confesó el artista.

Juanpa comentó que este fue uno de sus mayores retos, pues dijo no llevar una buena relación con la cocina pero al mismo tiempo está muy emocionado porque le encanta formar nuevos proyectos en los que lo saque de su zona de confort.

“Desde postres exóticos como la Pavlova (no te preocupes, yo tampoco sabia que eso existía) hasta fusiones como Birria y Ramen podrán gozar conmigo”, agregó Zurita.

Cabe resaltar que esta producción tendrá el mismo formato que la estrenada en 2020 con Selena Gómez como protagonista, la que hasta el momento cuenta con dos temporadas de 10 episodios cada una y obtuvo un premio MTV por ser la mejor serie original.

Juanpa Zurita ha destacado en diferentes proyectos (Foto: @juanpazurita/ Instagram)

Recordemos que últimamente Juanpa tuvo diferentes proyectos en distintos ámbitos, tal es su reciente participación como modelo con una reconocida marca de calzado y ropa, con unas fotos que fueron realizadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en lugares como la avenida Francisco I. Madero.

Uno de sus últimos proyectos que más tuvo éxito fue en Luis Miguel: la serie, aunque generó debate con su personaje de Alejandro Basteri el hermano de “El Sol”. Hace poco confesó como logró formar parte del reparto y todo gracias a Diego Boneta, a quien se encontró en un desfile y le prometió que lo conectaría con el equipo.

SEGUIR LEYENDO: