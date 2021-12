Juanpa Zurita estrenará documental para explicar su polémica tras el sismo de 2017

Juan Pa Zurita entregó casas pendientes del sismo de 2017 Foto: Instagram/@juanpazurita

Juanpa Zurita fue blanco de una gran polémica después del sismo del 19 de septiembre de 2017 en el municipio de Ocuilan en el Estado de México, México. Ya que en ese entonces anunció un proyecto llamado Love Army México, el cual buscaba ayudar a las personas que perdieron su casa durante el desastre natural.

Sin embargo, durante mucho tiempo, el influencer fue criticado en redes sociales por no mostrar resultados e, inclusive, se le acusó de “robarse el dinero”.

En septiembre de 2021, después de varios años en los que Zurita no pudo dejar atrás esta controversia que traía consigo, dio a conocer finalmente que las casas prometidas ya habían sido entregadas.

“Esta inocencia de Juanpa de 21 años lo llevó a creer que sí podía reconstruir una comunidad. Y en ese momento él no sabia que esa sería su mejor ventaja, ver un mundo lleno de ‘Sí’s’ cuando la sociedad está llena de ‘No’s’. Y aunque siempre estuvo el camino fácil de replicar casas, de no involucrar a la comunidad, de darle todo a una fundación y quitarse ese peso de encima, nunca quitó el pie del acelerador para priorizar que fuera un proyecto digno y con corazón. Y estoy orgulloso de ese Juanpa. No se que tanto de el exista hoy en mi, pero sin duda alguna me vuelve loco voltear a ver lo que hizo”, escribió desde sus redes sociales en aquel entonces.

Zurita, a través de su cuenta secundaria compartió una conferencia de prensa que dio para todos los medios, junto sus colaboradores más cercanos y algunas personas beneficiadas, donde respondió: “Triste y feliz, porque se acabó este proyecto, gracias a la gente que trabajó arduamente. Esto no era una fundación como la Cruz Roja, fue un proyecto que nació por un sueño de querer ayudar”.

El documental de Juanpa Zurita

No obstante, después de que pareciera haberse cerrado ese ciclo en su vida, el también conductor de Quién es la máscara reveló que en 2022 se estrenará un documental llamado 13:14 en el cual se revelará todo lo que rodeó su famoso proyecto.

El influencer participó de la construcción de casas (Foto: Instagram)

“Durante la construcción sólo nos enfocamos en comunicar los resultados pero pocos saben la historia real. Ahora el mundo sabrá la versión completa. Después de más de 3 años de haber dedicado una gran parte de mi vida y terminando el proyecto de #LoveArmyMexico los daños de los medios amarillistas y la desinformación continúa”, escribió Zurita en una publicación de Instagram.

De igual forma, remarcó que durante todo el proceso que duró su escandaloso proyecto, él se encargó de registrar todo, por lo que eso será parte de la nueva película que se estrenará en Amazon Prime.

“Lo bueno es que yo grabo todo y tenemos absolutamente todo documentado… medios, pláticas, juntas y las personas detrás de este teléfono descompuesto. Y aún más importante, la resiliencia de las personas detrás del proyecto y las familias de salir adelante y hacer las cosas con el corazón pese a todo, incluidos los retos de la construcción. Me enorgullece presentarles mi primera pieza como productor; 13:14″, dijo.

Asimismo, añadió un agradecimiento a Eugenio Derbez, quien fue el productor de este material audiovisual, junto con Juan PA, 3pas Studios y Arco Entertaiment.

