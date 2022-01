Juanpa Zurita y Kenia Os se lanzaron en paracaídas durante su primera colaboración juntos

FOTO: Instagram/@keniaos y @juanpazurita

En las útlimas horas, el youtuber mexicano, Juanpa Zurita, y la cantante e influencer mexicana, Kenia Os, causaron revuelo en redes sociales por un video sumamente extremo: decidieron lanzarse en paracaídas desde un avión en movimiento.

A través de su canal de YouTube, Juanpa publicó el video que al momento se encuentra en el número dos de las tendencias de la plataforma y que acumula más de un millón de reproducciones, además de 160 mil ‘me gusta’.

Durante el material audiovisual, ambos influencer saltaron desde un avión a una altura de 3 mil pies, de acuerdo con la descripción del video disponible en la plataforma. En el encuentro, Juanpa y Kenia también hablaron sobre su carrera y cómo fue que esta última se convirtió en una de las creadoras de contenido con más fanáticos.

Al inicio del video, el mexicano que se estrenó como actor en Luis Miguel: la serie, cuestionó a Kenia sobre algunos puntos de su carrera y, al llegar el momento, ambos subieron al avión y saltaron. Por su parte, Kenia recibió apoyo por parte de un profesional, mientras que Juanpa, gracias a su experiencia, se lanzó sólo.

(Foto: Twitter/@JuanpaZurita)

Debido a que fue la primera vez que la cantante vivió esta experiencia, antes de lanzarse vivió momentos muy tensos e incluso se resistió a saltar. Sin embargo, al aterrizar, se mostró mucho más tranquila.

En redes sociales, cientos de fanáticos de los creadores de contenido reaccionaron a su primera colaboración en un video: “Colaboración que no sabía que necesitaba”, “no saben cuánto esperé esta colaboración, se sintió una química bien chida” y “este video no lo esperábamos, pero todos lo necesitábamos”, fueron algunos de los comentarios que hicieron los seguidores de ambos en el video de YouTube.

La mexicana de 22 años, Kenia Os, es una influencer, empresaria y cantante mexicana. Recientemente, en entrevista con Efe, habló sobre sus nueva faceta tras formalizar su papel en la música: “Siempre puedes hacer de todo un poco teniendo a las personas correctas en tu equipo, administrándote y siguiendo tu agenda”, contó.

Aunque confesó que su primer sueño no fue dedicarse a la música, sino a los blogs de video: “Toda mi familia por parte de mi mamá canta hermoso y yo sabía que tenía voz pero tenía miedo. No creía que podía ser (cantante) y no me veía en un escenario”.

MEX8149. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 26/11/2021.- Fotografía sin fecha, cortesía de Sony Music México, de la influencer, Kenia Os, mientras posa en la Ciudad de México (México). De "influencer" a empresaria y de empresaria a cantante, la mexicana Kenia Os no ha dejado de explorar nuevas facetas como figura pública y tras formalizar su vertiente en la música confiesa haber puesto el ojo en la actuación. EFE/Sony Music México/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Esos miedos se disiparon la primera vez que pisó un estudio de grabación en donde cantó Por siempre, un tema que hasta la fecha la acompaña y del que siente orgullosa por haberlo convertido en un himno para bodas.

“La primera vez lloré y lloré, no creía que podía hacerlo y ahora estoy como ‘pez en el agua’, que bueno que me atreví. La música es una de mis actividades favoritas”, cuenta Os , quien se confiesa gran admiradora de cantantes como Miley Cyrus, Selena Gómez, Ariana Grande, entre otras.

Desde ese debut musical en el 2018 a la actualidad, Kenia ha mostrado gran diversidad musical que va del urbano al pop y de ahí al pop más puro y a las baladas.

“Me gustan todos los géneros, me siento muy estable. Donde más cómoda me siento es en el pop urbano, pero no tengo miedo a experimentar, también hice del reguetón ‘sucio’ y me gustó, creo que al experimentar crezco como artista”, aseguró spobre posibles nuevos pasos en su trayectoria artística.

