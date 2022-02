Danna Paola habló sobre su experiencia en “Atrévete a Soñar”: “Fue una explotación para mí”

Danna Paola tuvo problemas depresivos por su carrera (Instagram)

El pasado 22 de febrero, el reconocido creador de contenido mexicano, Juanpa Zurita, lanzó su nuevo podcast No Hagas lo Fácil. Para arrancar con este programa original de Spotify tuvo como invitada especial a la reconocida actriz y cantante mexicana, Danna Paola.

En el capítulo titulado La mujer que reta el significado de ser artista, la intérprete ahondó sobre su infancia dentro de los foros de televisión, las situaciones difíciles que ha pasado a lo largo de su trayectoria de más de 20 años y sobre cuándo comenzaron sus crisis de ansiedad relacionadas con su trabajo en la producción de Atrévete a Soñar.

La intérprete que dio vida a Lucrecia Montesinos en la producción de Netflix, Élite, compartió con los oyentes que su infancia fue difícil porque desde muy chica incursionó en el mundo de actuación, por lo que no tuvo la posibilidad de convivir en un ambiente más apropiado para su desarrollo.

Danna Paola habló con Juanpa Zurita de su trayectoria, su vida y los retos que ha enfrentado a lo largo de más de 20 años dentro de la farándula nacional Foto: Spotify

“Me corrieron como de 4 escuelas porque faltaba muchísimo. Poco a poco me di cuenta de que esta era mi vida, en realidad nunca conocí algo fuera de estar en un foro (...) crecí con gente más grande y con los niños con los que conviví eran niños de novelas, pero también se volvió una adicción para mí el trabajar y me convertí en workaholic”, dijo la mexicana de 26 años.

Más adelante, la también intérprete compartió que a los 16 años comenzó una lucha interna donde se cuestionaba así misma que tanto valía su carrera, esto fue ocasionado por la carga de trabajo dentro de la producción de Televisa, Atrévete a Soñar (2009), la cual contó con poco más de 260 episodios.

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a soñar fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela, fue muy demandante y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llego a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, rememoró.

Danna Paola protagonizó "Atrévete a soñar" en 2009. (Foto: @_atrevteasonar_/ Instagram)

Comentó que grababan de lunes a viernes y todos los días tenían ensayos en el Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA), por lo que no había pausa dentro de su joven carrera. Debido a esta situación, la actriz que protagonizó Amy, la niña de la mochila azul evidenció que terminó más de dos veces en el hospital a causa de la ansiedad.

“Yo revente dos o tres veces con esa novela. A partir de los 15 años empecé a producir ansiedad y a generar ataques de ansiedad y fue a partir de esa novela por eso después de eso empecé a cantar”, compartió Danna Paola.

Por otro lado, y debido al éxito que causo con su papel de Patricia ‘Patito’ Peralta compartió que a los 16 años fue llevada a un festival de música en Toluca para interpretar un disco que era homónimo de la novela, con canciones que a ella no disfrutaba. Tras tanta demanda laboral, decidió dar fin a su carrera para irse a estudiar Gastronomía en Francia: “Quiero estudiar, quiero probar otra cosa en la vida, dejar de ser una figura pública”, rememoró.

Juanpa Zurita arranca con su nuevo programa de entrevistas a través de Spotify México Foto: Instagram/@juanpazurita

Para concluir, Juanpa Zurita agradeció la presencia de Danna por ser la primera entrevistada dentro de su nueva producción en conjunto con Spotify México, la cual contará con diversas personalidades como Yalitza Aparicio, Luis Gerardo Méndez, Alfonso Herrera, entre otros más.

“Gracias Danna por sumarte a esto. Siempre has sido una gran amiga y aprecio la confianza de abrir una plática así conmigo y al público. Eres una artista que se ha reinventado constantemente, que a tomados riesgos, ha tenido tropiezos, éxitos y seguido su intuición aunque los demás opinaran lo contrario. Pero sobre todo, una persona ordinaria con sueños extraordinarios”, compartió el influencer mexicano de 25 años en su cuenta de Instagram.

