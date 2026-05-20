Colombia

Claudia López exigió acciones reales a Carlos Fernado Galán por la muerte de Yulixa Toloza: “Ejerza su autoridad, alcalde”

La exalcaldesa y candidata presidencial cuestionó públicamente la gestión del dirigente distrital. Hizo un enérgico llamado para fortalecer las estrategias de control sobre lugares inseguros, con énfasis en el cumplimiento de regulaciones y protocolos

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El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la muerte de Yulixa Toloza como un asesinato y llama a redoblar esfuerzos en la investigación - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Claudia López/X-Carlos Fernando Galán-X
El alcalde Carlos Fernando Galán calificó la muerte de Yulixa Toloza como un asesinato y llama a redoblar esfuerzos en la investigación - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Claudia López/X-Carlos Fernando Galán-X

La confirmación de la muerte de Yulixa Toloza, cuyo cuerpo fue hallado el martes 19 de mayo en Apulo, Cundinamarca, reavivó el debate público sobre la responsabilidad estatal ante el funcionamiento de establecimientos clandestinos donde se realizan procedimientos estéticos ilegales en Bogotá.

El caso, que conmocionó al país tras seis días de búsqueda, desató una fuerte polémica entre la actual administración distrital, encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, y la exalcaldesa y actual candidata presidencial Claudia López.

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Según las autoridades, Yulixa Toloza desapareció el 13 de mayo tras someterse a una cirugía estética en un establecimiento ilegal del barrio Venecia, al sur de Bogotá. El alcalde Galán confirmó la identidad de la víctima y calificó el hecho como un asesinato, no como una mala práctica médica: “A Yulixa la asesinaron. No fue una mala práctica médica, fue un asesinato”, afirmó en su cuenta de X.

La publicación de Carlos Fernando Galán mostró nuevos detalles del caso que tenía en vilo a la población - crédito @CarlosFGalan / X

Galán relató que, tras conocer la desaparición, dio instrucciones claras a los organismos de investigación y búsqueda para priorizar el caso, comunicándose directamente con la familia de Yulixa y pidiendo a la Fiscalía y la Policía redoblar esfuerzos para dar con los responsables.

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Crítica de Claudia López: “Ejerza su autoridad, alcalde”

Las declaraciones de Galán fueron rápidamente replicadas y criticadas por Claudia López, que desde su cuenta de X cuestionó el papel del distrito en la prevención y control de este tipo de establecimientos ilegales: “Alcalde Galán, usted tiene la autoridad para vigilar y cerrar centros ilegales de estética, o cualquier establecimiento sin registro legal como el que mató a Yulixa Toloza. Ejerza su autoridad Alcalde. Redoble sus esfuerzos”.

López cuestionó que el mandatario capitalino hiciera un llamado a las autoridades, cuando la vigilancia y clausura de estos locales ilegales es una competencia directa del Distrito Capital.

Claudia López criticó al alcalde Galán por la falta de control y clausura de centros estéticos ilegales en la capital - crédito Claudia López/X
Claudia López criticó al alcalde Galán por la falta de control y clausura de centros estéticos ilegales en la capital - crédito Claudia López/X

Controles y operativos en centros estéticos: balance y desafíos

Sobre este esencario, la Secretaría Distrital de Salud ofreció detalles sobre la situación de los controles en Bogotá, advirtiendo que los centros de estética, belleza o peluquerías no están autorizados para realizar procedimientos invasivos. La entidad precisó que solo las IPS habilitadas pueden ofrecer cirugías o procedimientos como liposucciones, láser o aplicación de bótox. Además, subrayó los riesgos de operativos clandestinos que funcionan en domicilios, cambian de dirección constantemente y captan usuarios a través de redes sociales.

Durante 2025, la Secretaría realizó 563 operativos y 814 visitas de inspección, vigilancia y control a este tipo de establecimientos. En 2026, ya se han ejecutado 129 operativos y más de 170 visitas, imponiendo medidas sanitarias con el apoyo de las alcaldías locales. Empero, la entidad reconoció el desafío que supone la movilidad y clandestinidad de estos negocios, así como la necesidad de corresponsabilidad ciudadana para denunciar irregularidades y evitar acudir a sitios no autorizados.

Durante 2025 y 2026 se ejecutaron cientos de operativos y visitas de inspección a centros de estética, imponiendo diversas sanciones - crédito Secretaría de Salud/X
Durante 2025 y 2026 se ejecutaron cientos de operativos y visitas de inspección a centros de estética, imponiendo diversas sanciones - crédito Secretaría de Salud/X

Recientemente, la Secretaría de Salud clausuró un establecimiento en la calle 80 con 19A, que no contaba con autorización ni cumplía los requisitos sanitarios para operar, aunque no se logró establecer conexión con la desaparición de Yulixa Toloza.

La Secretaría Distrital de Salud reiteró que la protección de la salud y la vida depende de la acción coordinada entre autoridades distritales, alcaldías locales, la ciudadanía y organismos de control. Hizo énfasis en que ningún procedimiento estético vale más que la vida y que siempre se debe exigir la habilitación de los establecimientos y la idoneidad de los profesionales.

Yulixa Toloza fue hallada sin vida en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima. Las inspecciones técnicas y las diligencias judiciales estuvieron a cargo de la Sijín de la Policía Nacional, que realizó el levantamiento del cuerpo y aplicó los protocolos judiciales correspondientes.

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