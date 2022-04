Qué dijo Luis de Llano ante posible proceso legal en su contra por parte de Sasha Sokol

Luis de Llano aun trabajó en el lanzamiento como solista de Sasha Sokol Foto: Archivo

Luis de Llano reaccionó, por primera vez, a los nuevos señalamientos de Sasha Sokol, en el que le advierte que se verán en tribunales por el presunto abuso sexual que cometió en su contra cuando era menor de edad.

En esta ocasión, la información fue expuesta por la periodista de espectáculos, Pati Chapoy, durante su programa Ventaneando. Ahí explicó que trato de contactarlo para una entrevista, sin embargo, el creador de contenido se negó, ya que está siendo asesorado legalmente luego de la denuncia pública que mostró Sasha Sokol vía Twitter.

“A todo esto nos pusimos en contacto con Luis de Llano y esto es lo que nos contesto: Por instrucciones de mis abogados, me han pedido que no dé entrevistas aún, espero tú comprensión, más adelante con mucho gusto lo haré. Abrazo, Luis”, subrayó la conductora de TV Azteca mientras compartió el mensaje del ya longevo productor de 76 años.

Más adelante, la presentadora de TV Azteca recomendó a su audiencia seguir el trabajo de la también comunicadora y escritora, Lydia Cacho, por sus trabajos relacionados en múltiples ámbitos en materia de los derechos humanos y quien también ha sido otra de las figuras del medio nacional que se ha posicionado en defensa de la ex integrante de Sasha, Benny y Erik.

Fue en un extenso hilo de Twitter donde la también activista empleó el contexto para lanzar un mensaje de sororidad para Sasha Sokol y también para despotricar en contra de la industria del entretenimiento en México, por invisibilizar las denuncias de los diferentes personajes del medio que han sacado sus agresiones.

“La industria del entretenimiento tiene una enorme deuda moral y ética con miles de víctimas de abusos sexuales. El método de grooming, opresión, extorsión y amenaza velada siempre les funciona. Llegó la hora de investigación y juicio #LuisdeLlano #AntonioBerúmen”, señaló vía Twitter donde también agregó al supuesto agresor de Mauricio Martínez.

A casi un mes de que Sokol hiciera público en sus redes sociales que había sido víctima de abuso durante el marco del Día de la Mujer el pasado 8 de marzo por parte de Luis de Llano, la también histrionisa salió nuevamente a la luz durante los primeros días de abril para desmentir lo dicho por el ex productor de Televisa en un comunicado donde enunció que la relación con Sasha fue “libre y consensuada” y aseguró que “no cometió ningún delito”.

Más exactamente, el pasado 5 de abril, Sokol emitió en un extenso hilo de Twitter su rechazo a lo declarado por De Llano.

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema, pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue “transparente”. Nada está más lejos de la verdad. ¿Transparencia? ¿Es en serio? Mis padres se enteraron de la relación DOS AÑOS DESPUÉS de que ésta comenzara. Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?”, argumento.

En el mensaje, Sasha hizo frente a las personas que consideran que la responsabilidad recae totalmente en su madre como lo marcó en su comunicado el productor.

“Al tratar de echarle la culpa a mi mamá, —las personas que no pueden ver lo que no ven—, simplemente diluyen la responsabilidad del único culpable. Y no hay nada que revictimice más a la víctima que mantener la impunidad del victimario”, arguyó.

Por último, la cantante de Cada Beso lanzó una contundente advertencia al discutido productor: “Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales”, concluyó.

