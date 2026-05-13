Colombia

Paloma Valencia propuso fumigar los cultivos ilícitos con vinagre y desató fuerte controversia en redes: “¿Blanco o de manzana?”

La aspirante presidencial por el Centro Democrático recibió una ola de comentarios irónicos y burlas tras su propuesta sobre fumigación, especialmente por las restricciones que la Corte Constitucional mantiene

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Paloma Valencia, cabello rubio-castaño, vestida de negro, es rodeada por varias manos en escala de grises apuntándola sobre un fondo de acuarela roja y negra.
Paloma Valencia es señalada por múltiples manos en un fondo abstracto rojizo, simbolizando el escrutinio y la presión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones de la senadora Paloma Valencia sobre el uso de vinagre para fumigar cultivos ilícitos abrieron una nueva polémica política y digital. Aunque la entrevista ocurrió días atrás, sus palabras aún ocupan espacios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la viabilidad de la propuesta y convirtieron la discusión en una cadena de comentarios irónicos.

La controversia surgió durante una conversación con la periodista Vanessa de la Torre en Caracol Radio. Allí, la congresista respondió a una pregunta sobre las alternativas para combatir los cultivos ilícitos después de las restricciones que la Corte Constitucional fijó frente al uso del glifosato. La respuesta de Valencia provocó sorpresa inmediata y después una avalancha de reacciones.

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“Usted puede fumigar con vinagre, Vanessa”, afirmó la senadora durante la entrevista. La frase circuló con rapidez en plataformas digitales y desató una ola de burlas, memes y comentarios satíricos. Muchos usuarios ironizaron sobre qué tipo de vinagre resultaba “más efectivo”, mientras otros pusieron en duda que una propuesta de ese tipo apareciera dentro de una discusión sobre seguridad y narcotráfico.

Paloma Valencia habló sobre fumigación con vinagre y usuarios reaccionaron con memes y burlas - crpedito Luisa Gonzalez/Reuters
Paloma Valencia habló sobre fumigación con vinagre y usuarios reaccionaron con memes y burlas - crpedito Luisa Gonzalez/Reuters

El debate sobre la aspersión aérea con glifosato mantiene uno de los capítulos jurídicos más delicados del país. Aunque la Corte Constitucional nunca emitió una prohibición total, sus decisiones fijaron condiciones estrictas para cualquier eventual reactivación de esa herramienta; esa situación dejó suspendido el mecanismo de erradicación aérea y abrió discusiones políticas sobre posibles reemplazos.

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Durante la entrevista, la candidata presidencial del Centro Democrático sostuvo que existen múltiples herbicidas distintos al glifosato y defendió el uso de nuevas tecnologías para combatir las plantaciones ilegales: “Hoy en día usted no necesita esas fumigaciones altas que le caen a todo el mundo. Usted tiene drones”.

Después planteó diferencias entre territorios con grandes extensiones de coca y zonas donde los cultivos aparecen mezclados con productos agrícolas de subsistencia, pero su explicación no convenció a los internautas.

Tomado de Drone Servises by USS
Las restricciones de la Corte Constitucional frente al uso del glifosato para la fumigación de cultivos ilícitos hacen que se idealicen otros métodos - crédito Colprensa

La senadora señaló que en áreas con plantaciones industriales “ya no puede hacer erradicación manual porque le van a matar a los erradicadores”. En contraste, afirmó que en lugares donde los sembrados ilícitos aparecen entre cultivos de pancoger, la salida debe pasar por la erradicación manual. Además, mencionó acciones relacionadas con inteligencia financiera y extinción de dominio para perseguir recursos de organizaciones ilegales.

Las críticas contra Paloma Valencia por su propuesta

Sin embargo, la atención pública quedó concentrada en la referencia al vinagre; en redes sociales, cientos de usuarios reaccionaron con mensajes cargados de humor.

Algunos preguntaron si debía utilizarse vinagre blanco, de manzana, de coco o de sidra. Otros compararon la propuesta con remedios caseros y afirmaron que la discusión parecía una conversación doméstica más que un debate sobre política antidrogas.

La propuesta de Paloma Valencia sobre la fumigación de cultivos ilícitos con vinagre provocó cientos de memes y burlas en su contra - crédito @MuyEnojadoSoy/X
La propuesta de Paloma Valencia sobre la fumigación de cultivos ilícitos con vinagre provocó cientos de memes y burlas en su contra - crédito @MuyEnojadoSoy/X

Muchos usuarios comentaron: “Hay Paloma… con vinagre… jeeee, eso es para las ensaladas"; “O sea que si le echo vinagre a mi ensalada estoy fumigandome?”; “ni el personero del colegio sale con eso”; “Y jean day los viernes 😅😂😅😂😅😂😅😂“; ”Dra., pero ¿con cuál tipo de vinagre? ¿blanco? ¿Sidra de manzana?, ¿balsámico? ¿o de Castilla? 😂“.

El tono de las publicaciones convirtió la frase en tendencia durante varias horas. Varias cuentas replicaron fragmentos de la entrevista acompañados de imágenes humorísticas y comentarios sarcásticos. Para muchos internautas, la declaración resultó desconectada de la dimensión del problema de narcotráfico que enfrenta el país.

Usuarios en redes sociales ironizaron con los tipos de vinagre que podrían utilizarse para fumigar coca, tras la idea de Paloma Valencia - crédito @caracolradio/TikTok
Usuarios en redes sociales ironizaron con los tipos de vinagre que podrían utilizarse para fumigar coca, tras la idea de Paloma Valencia - crédito @caracolradio/TikTok

Cabe señalar que la propuesta de Paloma Valencia sí tiene un punto de partida real desde lo técnico, porque el vinagre contiene ácido acético, una sustancia que puede actuar como herbicida natural. Sin embargo, se suele advertir que eso no convierte al vinagre en una alternativa eficaz para erradicar cultivos ilícitos a gran escala.

¿El vinagre sirve para erradicar cultivos ilícitos?

El vinagre doméstico apenas alcanza concentraciones de entre 5% y 10%, niveles insuficientes para destruir plantas resistentes como la coca. Para lograr un efecto más fuerte se requiere ácido acético en concentraciones mucho más altas, lo que implica riesgos para quienes lo manipulan debido a su capacidad corrosiva.

Otro obstáculo aparece en la forma como actúa el producto, ya que el vinagre funciona como un herbicida de contacto: quema hojas y superficies externas, pero no llega hasta la raíz. Eso significa que muchas plantas pueden rebrotar poco tiempo después de la aplicación. Allí aparece una de las diferencias con el glifosato, cuyo efecto sistémico permite que la sustancia viaje por la estructura interna de la planta hasta destruirla desde la raíz.

Por esa razón, aunque la idea de Paloma Valencia no es tan descabellada, lo cierto es que diferentes sectores consideran que su alcance práctico resulta limitado frente a cultivos ilícitos de gran extensión.

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