Sasha Sokol no descartó emprender acciones legales contra Luis de Llano: “Estoy analizando mis opciones”

Sasha agradeció las muestras de solidaridad que ha recibido tras su denuncia Fotos: Twitter @@DiarioCoahuila // Instagram @sashasokolova

Tras la denuncia que emitió Sasha Sokol en sus redes sociales el pasado 8 de marzo, donde dio a conocer plenamente el abuso que sufrió siendo adolescente por parte de Luis de Llano, la intérprete no había reaparecido públicamente.

Ha pasado casi un mes y ahora la ex Timbiriche fue captada junto a su pareja Alejandro Soberón en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México por las cámaras del programa Ventaneando, ante las que declaró que además de un gran agradecimiento, no tiene más nada que decir del tema que se ha mantenido en los titulares en las últimas semanas.

“Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad”, expresó la cantante antes de tomar su vuelo rumbo a Nueva York.

La cantante ya no desea hablar públicamente del tema (Foto: Instagram/@timbiriche_4reva)

Sokol prefirió no emitir opiniones respecto a lo difundido por Cecilia Fuentes, hermana del productor, quien aseguró que De Llano está atravesando por una depresión al ser objeto del ataque público y por la cancelación de varios de sus proyectos laborales a raíz de la denuncia.

“No voy a hacer comentarios. Lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida, con la reacción de solidaridad que he recibido”

“Y muy movida también por las personas que, aún hoy, todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo, mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”, añadió.

Cecilia Fuentes, hermana del productor, reveló que éste está sufriendo depresión al ver señalada su vida personal y laboral Foto: Instagram@ceciliafuentesm/@luisdllanomacedo

La cantante de Serás el aire también se refirió al reciente mensaje que su colega Rebecca Jones le dedicó en redes sociales, donde menciona que ya le había parecido extraño hace más de 30 años saber que siendo menor de edad era novia del productor creativo, entonces un hombre de 39 años.

“Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación”, expresó Sokol.

Además, la cantante no descartó la posibilidad de acudir con las autoridades, toda vez que la misma Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se puso a sus órdenes tras conocer su denuncia en redes. “Estoy analizando todas mis opciones”, expresó.

Así reaccionó la Fiscalía de la CDMX (Foto: Twitter)

Y es que el pasado 27 de marzo, Rebecca Jones recordó no sólo cómo fue que conoció a Sasha sino también lo que sintió al ver a la ex Timbiriche en una fiesta a lado del productor Luis de Llano.

“Yo tenía 26 años así que tú debes haber tenido 13. Recuerdo haber quedado sorprendida cuando te vi entrar a esa fiesta de adultos de la mano del productor Luis de Llano, a quien conocía pues trabajé muy al principio de mi carrera con él. Ver que te trataba como su novia fue muy impactante y desagradable para mí, siendo que él era un señor y tú una niña”, escribió Rebecca Jones a Sasha Sokol respecto a su denuncia contra el productor mexicano.

La primera actriz dijo que actualmente las cosas han cambiado, siendo que años atrás era común que se manejaran “silencios y secretos” en el medio artístico.

Rebecca Jones recordó cuál fue su impresión al ver a Sasha siendo una adolescente tomada de la mano con Luis de Llano Fotos: Instagram/sashasokolova

“Si hoy fuera testigo de lo mismo, seguramente, aunque fuera mi amistad, lo denunciaría. Sin embargo, las actrices y actores de mi generación sabemos que en esos años todo era muy distinto, vivíamos tiempos de silencios y secretos, de rumores, de abusos y violencia sexual velada; de sentirme ‘agradecida’ y ‘suertuda’ por nunca haber sido presa de nadie en un medio que podía ser, sabido por todos, tan dañino y depredador. Era ‘lo normal’, decían algunos, venía con la chamba. Eso nos acostumbraron a pensar”, escribió la productora a través de su cuenta oficial de Instagram.

