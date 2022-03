Gustavo Adolfo Infante ofreció disculpas a Mauricio Martínez luego de ser señalado de descalificar a víctimas de violencia sexual

Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa pública para Mauricio Martínez Foto: Especial Infobae

Durante la emisión 31 de marzo en Sale El Sol, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante ofreció una disculpa al comienzo del matutino para el histrión mexicano, Mauricio Martínez, a quien en una pasada emisión descalificó junto a las víctimas de violencia sexual.

Esto fue derivado luego de que en una emisión previa de su programa, el conductor comentó al aire su descontento por el hecho de que el actor Mauricio Martínez no hubiera querido concederle una entrevista para hablar del abuso sexual que vivió hace años por parte de su exmanager, Antonio Berumen.

“Hice una expresión que el día de hoy me a pena y me avergüenza, porque dije yo que (Mauricio) no daba entrevistas y no lo quiero repetir, porque no quiero revictimizar a una víctima como es el señor Mauricio Martínez. Sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera de una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años”, arguyó el conductor de Sale el Sol.

“Yo entiendo que cada uno tenemos nuestro tiempo, el momento, para romper el silencio. Y, por supuesto, Grupo Imagen, Imagen, Televisión, el matutino Sale el Sol, todos mis compañeros, los cuales no dijeron una sola palabra, fui yo, y yo tomo la responsabilidad de lo que dije, le ofrezco una disculpa al señor Mauricio Martínez y a todas las víctimas si se sintieron insultadas u ofendidas”, argumentó el también conductor de De Primera Mano.

Para finalizar, recalcó que no volverá a usar un lenguaje que violente a las víctimas: “Mauricio te ofrezco una disculpa y a todas esas niñas abusadas que, desafortunadamente, hay en este país, prometo no volverme a referirme así y te abrazo Mauricio”, concluyó.

Esta disculpa publica forma parte de un protocolo al que acudió el también cantante mexicano, con la organización Nosotras para ellas y donde le pedían una disculpa pública por parte de Infante, además de pedir que el periodista reciba información respecto a la violencia sexual, así como de estimular a la empresa a que tenga una guía para tratar este tipo de conductas, así como garantías de no repetición.

Nosotras para ellas, condenó las declaraciones del comunicador en un documento publicado a la prensa.

“Es inconcebible que en la televisión nacional, un conductor descalifique, revictimice y humille a una víctima llamándole “el violado” por el simple hecho de no querer darle una entrevista, poniendo en tela de juicio y sin conocimiento alguno de cómo se tratan públicamente estos temas dentro del ámbito de los derechos humanos”, se lee en el documento difundido entre los medios de comunicación.

“Se debe asumir la responsabilidad que ese discurso del conductor tiene no solamente en una figura pública que es centro de un caso en específico, sino en los mileslas miles de personas que no quieren abrir sus temas personales por gente como el señor Infante y que por formatos de comunicación como los que Grupo Imagen no ha cuidado”, señaló el colectivo que recomendó capacitar a los empleados de Grupo Imagen con relación al tratamiento de casos de violencia sexual.

La carta ha sido difundida viralmente luego de que el también comunicador de radio se mostró molesto el pasado 29 de marzo, luego de que el actor mexicano haya menospreciado a los programas de espectáculos para acudir a otro tipo de espacios noticiosos para presentar su caso.

“El que debería de aprender es Mauricio Martínez. A todos nos ve así por arriba porque lo violaron. Porque lo violaron no da entrevista a programas de espectáculos. Nomás va con Adela Micha que nadie la ve... son unos tarados sus abogados. No es promoción, pero el día de mañana que vaya con Adela y que vaya con los noticieros, yo no quiero saber nada por discriminador”, fueron las palabras de Gustavo Adolfo en la última semana de marzo.

