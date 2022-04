Laura Bozzo reaccionó a la pelea de Alfredo Adame con abogado de Carlos Trejo: “Me dio pena”

Alfredo Adame y Laura Bozzo tienen una ardua pelea desde hace años (Foto: Instagram)

Alfredo Adame sigue dando de qué hablar después de que en una conferencia intentara patear al abogado de Carlos Trejo y se tropezara aparatosamente con una silla. Es por esto, que Laura Bozzo, otra de sus más fuertes rivales, no tardó en reaccionar sobre el hecho y burlarse del exconductor de Hoy.

Y es que el pleito entre ambos inició en 2018, cuando el ex esposo de Mary Paz Banquells se postuló a un puesto político por la alcaldía de Tlalpan, pero no únicamente él buscó ser funcionario público, también otros personajes como Sergio Mayer, Ernesto Laguardia, María Elena Saldaña, Ernesto D’Alessio y Eduardo Capetillo ingresaron a la contienda como candidatos, hecho que la peruana calificó como “repugnante”.

Ya para 2020, en medio de la pandemia, Adame acudió al foro del programa Laura Sin Censura. Ahí, el actor causó revuelo por abandonar el foro después de insultar y lanzar manotazos a la peruana. Esto fue uno de los momentos claves que hicieron escalar la rivalidad entre los dos famosos.

Laura Bozzo dijo que le dio pena la pelea de Adame (Foto: Archivo)

En un video que se filtró en redes sociales se pudo ver el instante detrás de cámaras cuando Adame caminó apresurado y se quitó el micrófono para salir del lugar. Los problemas iniciaron desde que Bozzo lo presentó, pues aseguró que si bien a ella la han atacado en redes no es algo que le importe y la muestra era que estaba junto al actor “una de las personas que más me ha atacado, insultado, denigrado y pedido que me saquen de México, mi querido Alfredo Adame”.

Pero sin lugar a dudas lo que selló la enemistad fue cuando Adame aseguró que él fue quien llamó al SAT para denunciar que la presentadora había vendido una propiedad que estaba embargada, hecho por el cual Bozzo aún tiene conflictos legales.

Fue así que ante la más reciente polémica de Alfredo, Laura aprovechó una entrevista en el programa vespertino De primera mano para señalar que se sintió avergonzada al ver como se desenvolvieron los hechos.

“Acabo de ver lo de Adame y me dio pena. Me ha deseado hasta la muerte, me ha amenazado de muerte y todo, pero me dio pena”, explicó.

En este sentido, la peruana recalcó que su sentimiento se debía a que Adame había tenido una larga y exitosa trayectoria y siempre era difícil ver como eso se iba transformando en las polémicas que ahora constantemente lo involucran.

Usuarios en redes sociales compartieron un nuevo video de la pelea de Alfredo Adame con la canción "The Scientist" de Coldplay de fondo

“Un actor que llegó a donde llegó, estar en ese nivel con su familia y todo lo demás”, comentó.

Laura Bozzo dijo no tener malos sentimientos hacia el exconductor de Hoy y ahondó en que ha estado trabajando mucho en su persona para ser mejor y no caer en provocaciones

“Nunca le deseo mal a nadie, yo siempre trato de desear lo mejor porque es lo que Dios me da de regreso, esa es mi política y algo que cambió mucho en mí estos últimos meses o años es que me he vuelto agradecida, es lo que tengo en la mente: agradecer y decretar”, dijo.

La conductora confesó dijo que no le desea el mal a Adame (Foto: Instagram/@laurabozzo_of)

Cabe recordar que el pasado 5 de abril, que Adame se encontraba hablando con medios de comunicación en un restaurante, cuando fue interrumpido por el abogado de Carlos Trejo, el famoso Cazafantasmas con el que el actor ha tenido un enfrentamiento público desde hace años.

El abogado, de apellido Montalvo, acusó a Adame de haber sido él quien no se presentó a la famosa batalla que tendría lugar en agosto de 2019 y que incluso fue denominada “la pelea del siglo”.

En la nueva discusión, Adame volvió a ser objeto de burlas, pues aunque los videos del momento lo mostraron levantarse enfurecido de su lugar e ir en contra del abogado, no alcanzó a golpearlo como esperaba y se tropezó con una silla.

SEGUIR LEYENDO: