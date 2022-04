Belinda habló sobre su nueva aventura en España: “Es temporal”

La cantate no descartó volver a México. (Foto: @belindapop/Instagram)

En medio de las críticas que se desataron en redes sociale a raíz de unas declaraciones de Belinda sobre España y México, la actriz explicó que, por el momento, no se encuentra dentro de sus planes mudarse definitivamente al país europeo tal y como se especula y confesó que se siente muy feliz con su regreso a la televisión en Bienvenidos al edén.

La polémica sobre el paradero de la estrella de telenovelas infantiles comenzó semanas después de que confirmara el fin de su relación con Christian Nodal. En ese momento, Belinda se encontraba en España junto con sus familiares por el aniversario luctuoso de su abuela materna, después habría regresado a México para continuar con sus planes de trabajo, sin embargo, comenzó a correr el rumor de que se mudaría.

Las especulaciones tomaron fuerza cuando la intérprete de Luz sin gravedad apareció en distintos medios españoles para promocionar su próximo proyecto, Bienvenidos al Edén, una serie que está por strenarse en Netflix. Durante una de estas entrevistas, la actriz comentó que estaba muy feliz por regresar a su país natal.

(Foto: @belindapop/Instagram)

“Amo trabajar aquí, me gusta muchísimo y de hecho ya me voy a instalar aquí a vivir, que estoy súper emocionada, porque es una nueva etapa de mi vida, yo soy española, además, nací en Madrid”, declaró en el espacio radiofónico Mega Star.

Sus declaraciones retumbaron en Internet, pues Belinda es considerada como una de las artistas extrangeras con mayor presencia en México y cuenta con una carrera bastante sólida gracias a producciones musicales y novelas, además de tener cientos de fans. Las críticas no se hicieron esperar, así que durante su entrevista telefónica para el programa Hoy, la cantante confesó que su mudanza es momentánea.

“Es temporal porque estoy trabajando aquí, no sé cuanto tiempo porque me están saliendo varios proyectos y me gusta mucho poder trabajar, hacer lo que me gusta y me gustan mucho las oportunidades que se me están abriendo aquí”, declaró.

Esta es la primer imagen de la actriz española en "Bienvenidos al edén" (Captura: @netflixes/Instagram)

La protagonista de Cómplices al rescate también compartió que se siente muy contenta con su personaje en la serie, donde compartirá créditos con Amaia Salamanca, Amaia Aberasturi, Lola Rodríguez, Berta Vázquez, Begoña Vargas, Sergio Momo, Guillermo Pfening, Ana Wagener, Albert Baró y Tomy Aguilera, Ana Mena. La primer temporada constará de ocho capítulos que fueron grabados en Barcelona, San Sebastián y Lanzarote, España.

La serie se estrenará el próximo 6 de mayo y no sólo significará el regreso de Belinda a la televisión como actriz, sino que también retomará su carrera musical con dos temas que compuso para la producción. Al respeto, la intérprete de Bella traición mencionó que, por el momento, sólo lanzará esas canciones.

“Estoy super emocionada, van a poder conocer a África, es un proyecto en el que le he echado muchas ganas, hay dos canciones mías también que compuse justo para la serie, para mi personaje, para toda la trama y estoy viviendo una nueva aventura, una nueva experiencia aquí, muy contenta”, agregó para el matutino de Televisa.

La cantante no ha dado detalles sobre el personaje que desenvolverá en la serie (Captura: @belindapop/Instagram)

Respeto a sus polémicos comentarios sobre su estancia en España, la actriz mencionó que posiblemente su mensaje fue malinterpretado debido a que su verdadera intención era hablar sobre su familia y sus raices sin herir suceptibilidades.

“Lo que quise decir es que tengo mi familia española, yo nací en Madrid, eso no quiere decir que no sea mexicana también [...] a México yo lo amo siempre lo llevo en mi corazón a donde vaya y estoy en España temporalmente viviendo”, declaró para Venga la Alegría.

