Gussy Lau confirmó relación con Ángela Aguilar: “Ya la conocen mis papás”

Hace unas horas se viralizaron unas imágenes que habrían destapado un romance entre Ángela Aguilar y Gussy Lau, sin embargo, el misterio en torno a su supuesto noviago persistió, pues el compositor confirmó que actualmente mantiene una relación sentimental con la joven intérprete y habló sobre la opinión que tiene la familia Aguilar al respecto.

En medio del alboroto que se desató en redes sociales, Gussy Lau hizo un live en Instagram donde invitó a la administradora de la cuenta dedicada a los espectáculos, Chamonic3, para hablar sobre lo ocurrido. Durante la transmisión confesó que desde hace unas semanas comenzó a salir con la intérprete de Ahí donde me ven, En realidad, Dime cómo quieres, Ella qué te dio, entre otros temas, sin etiquetar el tipo de relación que tienen.

“Algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, la verdad. Está circulando una foto de Ángela y mía. Ok, andamos juntos y para no hacerte el cuento muy largo tenemos saliendo desde mitad de febrero, pues un par de semanas, entonces eso no era problema, todo se estaba manejando privado”, declaró.

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

Sin embargo, tuvo que hacer frente a las especulaciones sobre su vida privada debido a que una persona de su círculo cercano filtró las imágenes que andan circulando por internet, donde posó muy amoroso junto a la hija de Pepe Aguilar. Según explicó, se trata de capturas de pantalla que alguien, a quien consideraba un amigo, difundió.

El compositor explicó que, en realidad, la imagen corresponde a un video que tiene guardado en su cuenta privada y que en su momento no quiso subir porque le daba pena el tema que estaba hablando con Ángela: “Me avergüenza postearlo por la plática tan tonta que era, yo le decía: ‘Mira el cabezón que tengo, eso me hace más inteligente’, fue la semana pasada”, comentó.

Después alguien tomó una captura en el momento preciso y es la imagen que se viralizó. De acuerdo con Gussy, ninguno de los dos quiso darle más importancia de la que merece, sin embargo, decidió aclarar todo debido a las especulaciones que se desataron en torno a la opinión que tendrían los papás de Ángela Aguilar sobre su romance.

Gussy Lau es compositor sinaloense, artífice de múltiples éxitos del regional mexicano (Foto: Instagram)

“Empezaron a salir muchas cosas, difamaciones, estupideces desde que andamos juntos [...] empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe, ya la conocen mis papás, ya todos se conocen. Todo era privado hasta esto, hasta que un pinc*e screenshot que un amigo mío tomó”, comentó.

Gussy Lau dejó entrever que todavía desconoce quién fue el responsable de que se filtraran las imágenes, incluso podría estar relacionado con un familiar. Comentó que se siente muy triste por el desarrollo de la situación, pero considera que lo que se ve no es más que un reflejo de su romance con Ángela Aguilar.

“Me duele mucho porque yo tenía familiares ahí [...], no es nada malo, fue un momento muy bonito, pero se siente la traición de la confianza. Más que nada quería aclarar eso porque qué feo es el machismo que se está manejando”, añadió.

Este es el vestido con corset que después transformaría la joven (Foto: Instagram/@premiodelaradio)

El compositor contó que la principal razón por la que decidió hablar públicamente sobre el tema fueron los comentarios machistas que ha recibido en redes sociales por parte de varios internautas, quienes de una manera inapropiada lo han felicitado por su nueva relación con la integrante de la dinastía Aguilar.

“Me escriben mucho como: ‘Qué ídolo’, ‘Mi héroe’, ‘Oh Dios’ y a la mujer como: ‘Fácil’, yo odio eso, no estoy de acuerdo con eso entonces yo tengo que defenderla”, comentó.

