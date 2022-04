Captan a Alejandro Speitzer con ex esposa de Marc Anthony en Tecate Pa’l Norte

Alejandro tiene 27 años, mientras que Shannon recién cumplió 33. Fotos: Instagram@alejandrospeitzer /@shadelima

Una vez más, Alejandro Speitzer y Shannon de Lima se encuentra en medio de la polémica luego de que el pasado fin de semana fueron vistos juntos en Tecate Pa’l Norte, un festival de música que reune a los artistas del momento. La inesperada situación captada por asistentes volvió a levantar rumores sobre una posible relación sentimental que, hasta el momento, no ha sido confirmada.

Abril inició con uno de los eventos más importantes de la actualidad en México. La cita fue en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León, donde miles de personas acudieron para disfrutar de los espectáculos de sus artistas favoritos. Como era de esperarse, entre los asistentes se colaron algunos famosos como Martin Garrix, el famoso DJ que ha puesto a bailar a multitudes con sus canciones.

Pero no fue el único, dentro de los artistas que acudieron al festival resaltó Alejandro Speitzer. El protagonista de Oscuro deseo no fue solo, contó con la compañía de una hermosa mujer rubia que se presume podría tratarse de Shannon de Lima. Los asistentes captaron a la pareja rondando por el parque y no dudaron en tomar algunas fotografías que fueron recuperadas en TikTok.

(Captura: @monterreylive/TikTok)

En las imágenes que circulan en internet no se logra apreciar por completo el rostro de la mujer, pero a simplre vista guarda algunas coincidencias con la modelo. Cabe recordar que fue hace unas semanas cuando el actor y la exesposa de Marc Anthony estuvieron en el ojo público por un video viral.

En dicho fragmento audiovisual se logra apreciar al actor de Atrévete a soñar y Alguien tiene que morir caminando por la calle, cerca de unos comercios, junto a una mujer con complexión similar a Shannon de Lima. En esa ocasión, el único en voltear a la cámara fue Alejandro, mientras que su acompañante hizo un picara acaricia en su trascero.

La primera vez que se relacionó al mexicano y la venezolana fue en febrero del presente año, cuando algunos internautas se percataron que ambos habían compartido contenido similar en sus historias de Instagram. En las imágenes no aparecen ninguno de los dos, solo sus postres que, según los usuarios de la red, se trató del mismo.

Estas fueron las historias que habrían levantado sospechas de un romance (Foto: Instagram/ @shadelima / @alejandrospeitzer)

Habrían llegado a esa conclusión gracias a las concordancias entre lo captado por las fotografías: copas y platos iguales. A pesar de las especulaciones y supuestas apariciones públicas, Alejandro Speitzer y Shannon de Lima no han confirmado o desmentido su noviazgo.

Cabe recordar que Marc Anthony se casó con la modelo venezolana en 2014, luego de terminar su matrimonio con Jennifer López, sin embargo, su relación no duró más de tres años. Mientras tanto, hace unos meses el actor mexicano y Ester Expósito pusieron fin a su tierno romance, noticia que impactó a sus seguidores porque parecía un noviazgo sólido.

Por otro lado, usuarios de TikTok también criticaron la actitud que tomó Alejandro Speitzer al ser reconocido por sus fans en el festival de música. De acuerdo con los testimonio, el actor se habría negado a tomarse fotografías con los asistentes, pero no sólo eso, tampoco les habría respondido el saludo.

(Captura: @ayyjulita/TikTok)

En uno de los TikToks se puede ver al actor caminando de un lugar a otro junto a un grupo de mujeres presuntamente hallegadas a él. La fan que capturó el momento insistió en tomarse una foto, pero sólo recibió un manotazo en su dispositivo por parte de la supuesta conocida del intérprete.

Otros buscaron la manera de tomarle foto sin necesidad de posar juntos y sólo así lograron tomar algunas imágenes de Alejandro disfrutando del festival.

“Hoy conocí a Alejandro Speitzer, no se dejó tomar foto pero me siento top”, “Una chava de su grupo me dice, de la manera más amable y linda, que comprenda pero no será posible lo de la foto [sarcasmo], no me dejó ni terminar la pregunta”, fueron algunas reacciones en Twitter.

