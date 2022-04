Martin Garrix se infiltró como asistente al concierto de Coldplay en la CDMX

El mexicano sorprendió a sus fans en el concierto de Coldplay como parte del público

Cuando un cantante asiste al concierto de otro colega siempre hay una gran euforia por parte de los fans por los posibles encuentros entre ambos, así como las interacciones que pueden presentarse en los escenarios. Sin embargo en otras ocasiones el anonimato es uno de los recursos utilizados para evitar que se les pida fotos o videos y así no logren disfrutar el espectáculo.

Sin saber si ese fue el motivo por el que Martin Garrix pasó desapercibido durante el concierto de Coldplay en el Foro Sol de la Ciudad de México, la noche del domingo 3 de abril, el popular y exitoso DJ neerlandés confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que no solo está de vista en tierras Aztecas, sino que incluso asistió al magno evento de la legendaria banda pop británica que ha conquistado con sus producciones llenas de pirotecnia y grandes luces de colores.

Crédito: @martingarrix / Instagram

En el breve video publicado en sus insta stories, el creador de melodías electrónicas como Scared To Be Lonely (en colaboración con Dua Lipa), In The Name Of Love y Summer Days dejó ver a los más de 65 mil asistentes con la gran cantidad de luces que deslumbran incluso a las del mismo escenario. Él contaba con una gorra negra y sudadera de la mercancía oficial de la banda, pero sería su cubrebocas blanco uno de los principales motivos por los que sus fans mexicanos no lo reconocieron.

Tras la publicación del video con la ubicación de la Ciudad de México, muchos fans latinos pudieron confirmar que había estado cerca del DJ ya que se pudo observar la ubicación que tenía dentro del show, así como las personas que estaban detrás de él y que los pocos que sí lograron reconocerlo pudieron tomarse fotos a su lado, así como observalo mientras disfrutaba del espectáculo que se ha caracterizado por las luces pasteles que en algún momento causaron comparaciones con la banda de regional mexicano Grupo firme que se ha presentado en recintos similares y por fechas comunes como Coldplay.

“Que mala onda que pocos lo reconocimos porque literal es una súper estrella internacional y estaba como cualquiera de nosotros entre el público general”. “Cuando vi el video me di cuenta que no estaba nada lejos de ahí y aunque hubo un momento en el que sÍ se notó algo de revuelo, creo que nadie lo reconoció”. “El problema es que se ve que estaba rodeado de gente blanca y de ojos de color y él es así, por lo que fue obvio que se escondió como un camaleón”. “Amo la humildad de este niño, no fue a buscar fama entre todos los fans haciéndose notar como muchos otros que ni los topan en su casa y van a buscar pantalla”, escribieron usuarios en Twitter.

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Coldplay y Juan Gabriel

La banda británica adelantó lo que sería uno de sus más grandes homenajes a la música mexicana durante sus próximos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. “Si es posible, vamos a mandar amor desde la Ciudad de México, hasta cada persona en el mundo que comparta esta increíble vibra”, dijo Chris Martin antes de su importante anuncio.

Entonó a ritmo de Amor Eterno, y rematar su canción con “Quiero siempre tocar en la Ciudad de México, por favor”. De esta manera la banda cumplió lo mencionado en diversas entrevistas donde advirtieron que cantarían una canción de Juan Gabriel, probablemente hasta en Español, el más grande de los cantautores de baladas, rancheras, sones y boleros de los últimos tiempos, cumpliendo con su promesa durante su concierto en la CDMX.

