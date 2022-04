Tunden a Julian Casablancas y The Strokes por su presentación en Tecate Pa’l Norte

Foto: Reuters

Este abril inició con una edición más del Tecate Pa’l Norte, el festival de música que reune a grandes conceptos musicales. Durante dos días, bandas como Maroon 5, Los Fabulosos Cadilacs, Love of Lesbian y La Gusana Ciega enloquecieron al público con sus espectáculares presentaciones, así lo compartieron algunos asistentes a través de redes sociales.

Sin embargo, la opinión sobre el concierto de The Strokes estuvo dvidida por diferentes cuestiones. En primer lugar, los usuarios de twitter señalaron que su presentación en el festival habría durado menos tiempo del estimado, pues la banda habría subido al escenario tarde y también habrían terminado antes de lo esperado.

“Imagínate ser fan de The Strokes, pagar un boleto de Pa’l Norte y que den un HORRIBLE show”, “Se sabe que ir a ver a The Strokes es una ruleta rusa: puede ser el mejor o el peor concierto de tu vida. ¿Está bien? No. ¿Es lo que hay? Sí.”, “Se despidió bien Julian Casablancas y The Strokes después de empezar tarde y acabar temprano su show en el Pal Norte”, escribieron los tuiteros.

Pero eso no fue todo, en segundo lugar, los asistentes criticaron la actitud que tuvo el vocalista, Julián Casablancas porque durante el show habría tenido algunas diferencias con sus compañeros de la banda y su rostro no habría reflejado felicidad. Incluso, lo señalaron de presentarse bajo la influencia del alcohol u otra sustancia.

“Se mam* The Strokes, de los peores conciertos que he visto, Julian llega tarde, hasta la ptm de drogado, se le olvida la letra y encima se va antes y ni se despidió, nos dejo sacados de pedo, pero aún así, chingao, que buenas canciones tienen”, “Julian Casablancas hasta su pu*a m*dre de drogado y se fue temprano, fue la experiencia The Strokes completa”, tuitearon en la plataforma.

Otras personas trataron de defender a la famosa banda asegurando que en los últimos años sus conciertos se han caracterizado por el peso de la personalidad del vocalista sobre el escenario. También criticaron la actitud que tuvo el público, pues algunos consideraron que no existió el nivel de emoción esperado tras escuchar en vivo a la legendaria agrupación.

“Que público tan apagado son los regios, yo estuviera viendo The Strokes estuviera cantando a todo pulmón sus rolas”, “Por cierto, pinche público aburrido, The Strokes no merecen ir a festivales, ya veremos como se pone la cosa en el foro sol”, “La gente que termina quejándose de The Strokes son los que se enteran del nombre de la banda al final del concierto”, externaron.

A pesar de las opiniones negativas, los fans de la banda aseguraron que el cariño por la banda es intocable, en especial después de que tocaron algunas de sus canciones más famosas como Reptilia y Selfless, protagonizando uno de los momentos más inolvidables de todo el festival.

“Tocaron Selfless por primera vez. Arriba México, gracias The Strokes, siempre hay un país favorito”, “Tuvieron el rivilegio de escuchar a Julian Casablancas cantarles Selfless”, “Solo imaginen estar en el concierto de The Strokes con todas las luces apagadas y de repente empieza a sonar Selfless”, compartieron.

