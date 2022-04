Mariana Echeverría posó al natural contra estereotipos: “Tu cuerpo es tu hogar”

La conductora ha causado sensación con sus articipaciones en "Me caigo de risa". (Foto: @marianaecheve/Instagram)

Mariana Echeverría impactó en sus redes sociales con una publicación muy especial. La integrante de Me caigo de risa compartió su testimonio sobre los cambios físicos que ha sufrido en los últimos años y, a manera de reflexión, habló sobre la diversidad de cuerpos, los estereotipos y el body positive.

La conductora sorprendió a sus seguidores de instagram al posar semi desnuda para la cámara, cubriéndose sus partes intímimas. Como era de esperarse, la imagen no pasó por desapercibida por los usuarios de la plataforma y uno de los motivos fue el mensaje que dio.

Sin tapujos, Mariana Echeverría reconoció que a sus 37 años su cuerpo ha sufrido grandes cambios que usualmente son considerados como imperfecciones y, después de hacer las pases con su aspecto físico, tomó la decisión de mostrarlo al natural para hacer conciencia sobre la importancia romper estereotipos.

Su publicación resonó en redes y fue aplaudida por los usuarios de la plataforma. (Captura: @marianaecheve/Instagram)

“El día de hoy me atrevo a subir esta foto de mi cuerpo tal y cómo está; sí con pancita, sí con gordito, sí con mis senos caídos, sí con cicatrices, por que siento que es necesario quitar los estereotipos de nuestras vidas”, comenzó.

Mariana Echeverría expresó que posiblemente muchas mujeres se identifican con su sentir respecto a los estereotipos que, por años, han afectado la percepción de las personas sobre su cuerpo y han terminado por causar un sinfin de inseguridades. Las constantes críticas perjudican la percepción sobre la belleza natural y, por esa razón, resulta importante seguir aprendiendo sobre la diversidad corporal.

“Estoy segura que muchas mujeres se identifican conmigo y sabemos que ninguna es perfecta, todas somos lindas en la manera que elegimos ser, no necesitamos tener el mejor cuerpo para sentirnos bien, aprendamos a querernos tal y como somos por qué al final nuestro cuerpo es el que nos va a mantener de pie, el que va alimentar a nuestros bebés, el que les da vida, el que nos permite trabajar”, continuó.

Mariana Echeverría participó en "Las Estrellas bailan en Hoy" junto a Lambda García y ganaron el primer lugar. (Foto: @programa_hoy/ Instagram)

Con base en su experiencia, la presentadora compartió un consejo para todas aquellas personas que reciben críticas negativas sobre su apariencia física, mencionó que en la medida de lo posible es mejor ignorar ese tipo de comentarios: “Si tú sabes quien eres y lo que vales, no importa lo que digan los demás, sus opiniones no te definen como persona”.

Por último, explicó que con su mensaje no pretende caer en el conformismo o aceptación de malos hábitos alimenticios y sedentarismo, sino hacer una reflexión sobre el impacto que tienen los estereotipos en la cotidianidad y la importancia de cuidarse sin llegar a los extremos. No obstante, comentó que no está encontra de las operaciones estéticas y, entre risas, mencionó que posiblemente se realice alguna en un futuro.

“Siempre busca la mejor versión de ti, dentro de tus posibilidades, a tu alcance, tiempo y dinero, por que tampoco estoy en contra de las operaciones, quien quiera pueda y se sienta bien, adelante (algún día yo lo haré ajajaja). Tu cuerpo es tu hogar así que necesita ser respetado y amado, arriba los cuerpos perfectamente imperfectos”, concluyó.

La conductora tiene un hijo de nombre Luca. (Foto: Instagram/@marianaecheve)

Su publicación resonó entre sus seguidores, quienes aplaudieron que alzara la voz en contra de los estereotipos. Entre las reacciones resaltó la opinión de Regina Blandón, una de las artistas mexicanas que se ha pronunciado abiertamente sobre el body positive. En esta ocasión, apoyó a su excompañera de Me caigo de risa, concordó con su ideal y pidió abandonar etiquetas.

“Hablémonos bonito a nosotrxs mismxs y aprendamos, sobre todo, que del cuerpo ajeno NO SE OPINA. Punto. Es re fácil. Seamos chidxs con nosotrxs mismxs y con la banda, amix”, escribió en la caja de comentarios.

SEGUIR LEYENDO: