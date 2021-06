Ester Expósito salió en defensa de Alejandro Speitzer tras rumores de ruptura: “Merece lo mejor”

Finalmente, Ester Expósito habló de Alejandro Speitzer tras los rumores de su ruptura (IG: alejandrospeitzer)

Después de varios días en que el rumor sobre la ruptura del noviazgo entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer se hiciera más fuerte, sobre todo por la fuerza que obtuvo en redes sociales, la actriz salió en defensa del mexicano, pues quiso dejar en claro que, sean o no pareja, ella en ningún momento hablaría mal de él.

A través de su cuenta de Instagram, la estrella de Élite pidió a los medios de comunicación dejar de reproducir información acerca de la supuesta separación de los actores y las razones del porqué habría sucedido, pues aseguró que en ningún momento habló con ningún medio sobre Speitzer ni su relación.

“Me parece lamentable la información absolutamente FALSA y cruel que se ha dado en un medio de comunicación (si se le puede llamar así) sobre Alejandro y lo que ha sido mi relación con él”, escribió Expósito.

La actriz salió en defensa de Alejandro Speitzer, pero sin aclarar los rumores sobre su ruptura (Foto: Instagram / @ester_exposito)

Aseguró que no se hubiera tomado el tiempo de desmentir sus supuestas declaraciones, de no ser porque éstas ya están afectando la imagen del actor, al que ella lo toma como “una de las personas más maravillosas, generosas, amables, trabajadoras y humildes que he conocido en mi vida”.

Finalmente escribió que, independientemente de que sea su novio o no, ella siempre lo apreciará y admirará, además de que piensa que merece lo mejor que haya en el mundo.

Anteriormente, ambas celebridades se habían visto envueltas en una polémica en la cual se aseguró que no sólo había terminado su noviazgo, sino que esto habría sido por razones económicas; Expósito habría decidido dejar al actor de Oscuro Deseo porque simplemente su carácter y su supuesta falta de cooperación habría superado el amor.

Aunque ninguno de los dos actores aclaró si siguen juntos, Ester quiso hacer evidente que, si terminaron, no fue en malos términos (Foto: Twitter@GinaPerezSerra)

El medio TV Notas publicó esta semana una entrevista de una supuesta amiga muy cercana a la actriz, quien habría relatado cómo fue la ruptura con lujo de detalle.

“Parecía que andaba de vacaciones. Antes de mudarse habían quedado que ambos pagarían todos los gastos del depa que ella tiene en Madrid y que los dos lo mantendrían limpio, pero él no le daba dinero y menos levantaba un dedo, ella hacía y ponía todo”, dijo la fuente, la cual no fue revelada por la revista.

*Información en proceso

