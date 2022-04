Héctor Parra, acusado de abuso sexual, comenzó a dar clases de actuación y estudiar derecho en prisión

Daniela Parra y Héctor Parra (Foto: Instagram/@hectorparrag/@dannielaprm)

El próximo 15 de abril Héctor Parra cumplirá 10 meses en prisión luego de ser detenido como medida preventiva ante la denuncia que interpuso en su contra Alexa Parra por presunto abuso sexual. El intérprete sigue luchando por esclarecer los hechos y dentro de la cárcel ha encontrado espacios de reacreación que lo han ayudado a sobrellevar su situación, además del apoyo incondicional que ha recibido por parte de su hija mayor.

En un encuentro con los medios, Daniela Parra compartió algunos detalles sobre la actual situación legal de su padre. Frente a las cámaras de Ventaneando, comentó que la investigación continúa en proceso y esperan que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia intermedia que fue pospuesta a finales de marzo.

En contraste con los complicados episodios que ha enfrentado el actor de Te sigo amando en los últimos años, y que se agrabaron tras la denuncia formal de la hija que tuvo con Ginny Hoffman, Daniela Parra contó su padre comenzó a estudiar la licenciatura de derecho para poder ayudar en su defensa y confesó que se encuentra bastante motivado con su decisión.

Daniela Parra es la primogénita del actor; Alexa Parra es su hija manor, fruto de su relación con Ginny Hoffman. Foto: Hector Parra (Instagram)

Daniela compartió que cuando establecen comunicación suelen platicar sobre las actividades que hacen en su contexto, gracias a ello se ha percatado de su motivación y esfuerzo diario. Pero esa no es la única actividad que realiza su padre dentro de la cárcel, también aceptó la invitación para diriguir el club de teatro, además de participar en un círculo de lectura.

“Adentro mi papá está haciendo cosas, de hecho es el maestro de teatro de ahí adentro, tiene un círculo de lectura y también está estudiando derecho [...] está emocionadísimo, está aprendiendo muchísimas cosas. Yo sé que él estándo allá adentro no la pasa muy bien, pero está haciendo todas estas cosas para mantenerse de pie, para mantenerse fresco”, declaró.

La primogénita del actor comentó que es importante realizar actividades bajo el contexto de su padre y reflexionó sobre el detrás de su intención por estudiar una licenciatura en leyes: “Estar en esta situación te obliga a aprender y a estar biendo todo lo que están haciendo contigo para que note chamaquen [...] ya sabe muchísimas cosas, está al pendiente totalmente”.

Fotos: Héctor Parra / Instagram - Ginny Hoffman / Instagram - Alexa Parra / archivo

Por otro lado, Daniela arremetió contra Alexa y Ginny Hoffman por mantener la denuncia en contra de su Héctor Parra. La primogénita del intérprete comentó que de no encontrar justicia en la vida terrenal, lo harán frente a sus creencias religiosas y, de cierta manera, se mantiene firme en creer que las acusaciones hacia el actor están infundamentadas.

“De la justicia divina nadie se escapa y que nos estén haciendo esto, porque querían meter a mi papá a la cárcel, ya lo lograron... yo me quedé así, se me vino toto el mundo encima y eso no tiene perdón de Dios, ustedes no saben cuánto hemos sufrido, cuánto hemos llorado, ataques de ansiedad, pánico, nada más por personas que querían hacer daño”

Por último, Daniela compartió que a pesar de las adversidades, y después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acusara formalmente a su padre, se encuentra vendiendo tamales en compañía de su pareja sentimenal para recaudar fondos y solventar los gastos de la defensa.

“Ha sido bien difícil, pero yo no me voy a detener y voy a hacer lo posible porque también sé que mi papá allá adentro está haciendo todo lo que puede para sobrellevar esto, entonces a mí no me queda nada más que también echarle los kilos aquí afuera”, comentó con optimismo durante su encuentro con los medios.

