Andrea Legarreta felicitó a Mía Rubín por cantar en Cumbia Machine Tour: “No me recupero de lo que viví”

El pasado viernes 1 de abril inició la gira Cumbia Machine Tour, el cual está conformado por múltiples artistas, entre ellos Erik Rubín y su hija con Andrea Legarreta, Mía Rubín.

Así, ante el ascenso de la carrera de su pequeña, la conductora del matutino Hoy no tardó en felicitarla a través de redes sociales y compartió una tierna imagen donde madre e hija lucen espectaculares con sus atuendos.

“Y hablando de cumplir sueños… No sé si este sueño cumplido es tuyo o mío mi niña linda! Porque mientras tu cumples el sueño de cantar y hacer lo que amas al lado de tu Pá y tantos grandes artistas, en ese escenario y con ese público maravilloso que te aplaudió tanto… Yo cumplo mi sueño de verte INMENSAMENTE FELIZ y REALIZADA, haciendo lo que más has amado hacer desde que empezaste a decir tus primeras palabras…”, comenzó Legarreta su publicación en Instagram.

En el post se puede apreciar una imagen de Mía Rubín abrazando de pie a su mamá, ambas con una sonrisa en los labios y mostrándose mucho cariño.

Asimismo, en las demás fotografías que colocó Legarreta en su perfil aparece su hija con el vestido que usó para la presentación y en un pequeño clip se le observa arriba del escenario cantando un cover de la canción Que nadie sepa mi sufrir.

“Wow! Aún no me recupero de lo que viví!! Del amor del público que al terminar el show se me acercaba con tanto amor, a decirme tantas palabras hermosas y conmovedoras acerca de ti… A felicitarme por ustedes… Creo que sin importar a lo que se dediquen nuestros hijos, el anhelo más grande de una madre que los ama tanto, es verlos felices y realizar sus sueños!! Y brillas!! Brillas tan lindo… Cantabas y yo cantaba entre ese gran público al lado de tu hermanita que también estaba conmovida y emocionada!! Bailabas y bailábamos contigo”, continuó escribiendo Andrea.

Además, la conductora de espectáculos ahondó en que estaba llena de felicidad por los logros que estaba teniendo Mía en estos momentos y también aprovechó para agradecerle a Erik Rubín por apoyar a su hija incondicionalmente.

“Celebro tu vida y lo que estás viviendo!! Estoy llena de orgullo del par de seres hermosos que son!! No me cansaré jamás de dar gracias a Dios por ustedes!! Felicidades por ayer amor!! Y por lo que viene!! Que bendecida eres de tener a un papá que te apoya y ha sido tu maestro y guía!! De estar en el escenario con semejantes estrellas! Mamá siempre contigo y para ti! Para ustedes!! Siempre unidas!! Siempre juntas!! @miarubinlega #amoreterno”, dijo.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar e incluso algunos de sus colaboradores del medio aprovecharon para felicitar a la familia.

“Que bellísimas palabras mi Andy, y que maravilla que tengas la oportunidad de aplaudir y gozar a su lado su camino. Felicidades @miarubinlega”, escribió Isabel Lascurain. Mientras que Tanya Vázquez añadió: “Muchas felicidades por el par de bellas niñas que tienen bendiciones y felicidad”

Gerogina Holguin tampoco se quedó atrás y remarcó que Legarreta era una gran mamá: “Muchísimas felicidades Andrea, has sido un gran ejemplo, apoyo y guía para tu familia”.

