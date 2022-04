Poncho De Nigris se negó a la vasectomía, aunque ya no está dispuesto a seguir “mejorando la especie”

Poncho de Nigris habló sobre si quiere tener más hijos con Marcela Mistral (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Poncho De Nigris volvió a ponerse en el ojo público, esto después de que en fechas recientes se convirtió nuevamente en papá.

Y es que, así de controversial como suele ser en ocasiones, el famoso tuvo un encuentro con los medios en donde habló un poco sobre esta nueva etapa que está viviendo junto a Marcela Mistral y, al ser cuestionado sobre si después de este nacimiento estaban pensando en seguir agrandando su familia, el influencer respondió de forma tajante que están listos para “cerrar la fábrica”.

“Ya no vamos a seguir mejorando la especie, ya con eso ya tuvimos, nos quedamos ahí”, dijo el actor.

Asimismo, De Nigris dijo que no estaba dispuesto a hacerse la vasectomía, pues no dejaba fuera la posibilidad de que en un futuro quisiera tener más hijos. En este sentido apuntó que también tenía un plan para que esto pudiera llevarse a cabo en caso de que fuera su deseo.

Toda la familia posando con la fecha de nacimiento del o la bebé (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

“Voy a dejar unos espermas congelados nada más, traemos buen gen a ver qué pasa en un futuro. En un futuro que siga la descendencia”, expresó.

Respecto a como se está organizando la pareja para cuidar al recién nacido, De Nigris mencionó que él se encuentra por el momento cubriendo las mayores necesidades posibles, ya que su esposa aún está en recuperación por el parto.

“Yo ahorita estoy haciendo mamá y papá, como fue cesárea Marcela está incapacitada, estoy llevándolos a la escuela y los traigo, voy por ellos y todo muy bien. Si ando bien fregado”, dijo.

Poncho De Nigris señaló que tenía buenos genes (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

Cabe recordar que en marzo pasado, Poncho de Nigris y Marcela, con quien se casó en el año 2015, tuvieron a su tercer hijo en conjunto. Ante este esto, el influencer no tardó en compartir el emotivo motivo en sus redes sociales.

“Buenos días a todos, es hoy, es hoy. Hoy nace Toñito y estamos bien, bien entusiasmados”, dijo De Nigris el 23 de marzo, día en que le darían la bienvenida a su bebé.

Ya en quirófano y portando todo el equipo de protección personal, el regio de 46 años de edad permitió ver a sus más de 3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram el instante en el que Toñito ya había nacido.

En el clip de 17 segundos se podía apreciar a Marcela sosteniendo por primera vez a su pequeño, mientras el actor se encuentra parado a un lado de ellos mostrando suma felicidad por el momento.

Criticaron a De Nigris por mostrar el momento en que nació su hijo (Foto: Instagram/@ponchodenigris)

No obstante, en esa ocasión, aunque las intenciones de Poncho fueron buenas al compartir con sus fans un instante tan íntimo, algunos usuarios no tardaron en arremeter contra él, pues lo acusaron de no respetar la privacidad de Marcela y de Toñito.

“Todo muy tierno pero cuál es la necesidad de los influencers de compartir cosas tan personales”, “Yo no permito que mis hijos suban cosas a redes sociales o que sus rostros están ahí hasta que sean mayores de edad y tú a segundos de que naciera ya lo publicaste”, fueron algunas de las menciones.

Mientras que otras apuntaron: “Creo que es muy padre la conexión que hay entre famosos y sus seguidores, pero también hay límites muy delgados, como este video, donde tal vez no hay que publicar en redes sociales”, “Me gusta seguirte porque siempre nos compartes tu vida pero tal vez este sí era un momento personal que debieron guardar solo para ustedes y su nuevo bebé”, escribieron usuarios.

