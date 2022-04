Verónica Toussaint contó el nuevo paso a seguir luego de cumplir sus 16 quimioterapias

La actriz fue diagfnosticada con cancer de mama y aún sigue luchando en contra de esta terrible enfermedad. Ig: @veronicatouss

En el año 2021 Verónica Toussaint reveló para el programa ¡Que Chulada! que le fue diagnosticado cáncer de mama, por el cual inicio su proceso de quimioterapias lo antes posible, fue entonces que el pasado 17 de marzo anunció por medio de su cuenta oficial de Instagram que concluyó de manera definitiva sus 16 quimios, sin embargo, destacó que aún faltaba un camino largo por recorrer, no obstante, el tratamiento inicial había sido uno de los retos más grandes en su vida.

“Y se acabó el ciclo de 16 quimios. Todavía falta, pero hoy se termina este ciclo que sin duda es el reto más grande de mi vida. Pero con su amor y energía todo fue más fácil. Gracias Infinitas”, posteó desde sus historias de Instagram.

De tal forma que la actriz contó por medio de una llamada telefónica para TV Notas las diversas secuelas que ha vivido por las ya antes mencionadas quimioterapias a las que fue sometida. Ya que estas han sido cruciales en su tratamiento para poder erradicar esta terrible enfermedad, por lo que también informó sobre el siguiente paso a seguir para terminar con el cáncer de mama.

En el que Verónica puntualizó que se debe llevar a cabo otro estudio denominado PET (tomografía por emisión de positrones), el cual debe realizarse de manera inmediata, ya que este medirá como se encuentra la actividad tumoral, cuánto ha disminuido y con base en ello se tomará la decisión de realizarse una operación posteriormente, por lo que aludió a que aún falta mucho camino por recorrer.

Además de ser cuestionada sobre su sentir actualmente ante el proceso tan difícil al que tuvo que someterse, comentó que concluyó el primer ciclo del tratamiento, el cual consistió en asistir a diversas quimioterapias, 12 blancas y cuatro rojas. A lo que informó sobre la diferencia de estas:

Al salir de cada sesión de quimioterapia Verónica se sintió demasiado débil, incluso para aparecer en su programa (Foto: Instagram/@veronicatouss)

“Las blancas, al parecer, son menos duras porque son una a la semana, y las rojas me las hacían cada 21 días. Tienen diferentes componentes, aunque confieso que las rojas, si fueron fuertes, me tardaba al rededor de siete días en reponerme”, describió.

Asimismo, confesó como era su regreso a las cámaras después de sus citas, pues destacó que es una debilidad inexplicable, que no se comparó con diversas enfermedades, así como la influenza e incluso la cruda que en algún momento la mayoría de las personas han sentido, fue por tal que al término de una sesión regresaba a su casa a descansar, permanecer en cama o en un sillón, por lo que muchas veces no asistió al programa, no obstante, cuando lo hacía al sentir que su energía era la suficiente para trabajar, siempre recibió el apoyo de sus compañeros para que se adaptara lo mejor posible y luego regresaba a su hogar a nuevamente descansar.

“No podía ni quería hablar, ni leer, ni ver, más que descansar. Tenía una debilidad extrema, no podía abrir una botella de agua o cargar mi bolsa, y esos días me los pasaba en mi casa”

“En el canal, mi productor Ulises, las mismas chicas y los técnicos se la pasaron conteniéndome, pendientes de sí me venía un golpe de calor, si se me bajaba la energía de pasarme frutas, agua. Siempre me estuvieron cuidando”.

La presentadora contó el proceso al cual se sometía para no perder tanto cabello. (Foto: Facebook/ Verónica Toussaint)

Sin embargo, agregó que los espectadores criticaron, ya que comentaron que la ganadora del Ariel “En vez de estar comiendo en pleno programa debería trabajar”, no obstante, a la artista no dio importancia, pues subrayó que en la televisión es verdaderamente relevante que se apoye este tipo de casos.

Por otro lado, diversos medios se preguntaron sobre la apariencia de la presentadora, ya que no denotó perdida de cabello en este proceso, a lo que acotó “Sí se me cayó un montón. No sé ni que porcentaje, pero lo estuve cuidando muchísimo”, a lo que agregó que dados los avances en la ciencia, ya existe una tecnología que ha funcionado en algunos casos de quimioterapia, en el que enfría el cuero cabelludo a un grado.

“Durante la quimio me ponían el casco y todavía me quedaba unas cuatro horas después para que enfriara el cuero cabelludo. Luego hacía terapias intermedias, y diario, en mi vida, me pongo bolsas de hielo en el cuero cabelludo para cuidar el pelo”, pues confesó que en este momento su cabellera no tendría por qué caerse, ya que en la actualidad tiene un gran porcentaje de cabello que le ayudó a no sentirse enferma.

