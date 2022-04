El extraño momento en que Erik Rubín propuso un beso de tres con Benny Ibarra y el Escorpión Dorado

Erik propuso un beso de tres (Fotos: Instagram)

Timbiriche fue una de las bandas más reconocidas en México durante la década de los 80. Canciones como Besos de Ceniza, Si no es ahora o Corro, vuelo, me acelero retumbaron en los jóvenes de aquella época.

No obstante, el grupo integrado por Sasha Sokol, Benny Ibarra, Mariana Garza, Alix Bauer, Erick Rubín, Paulina Rubio y Diego Schoenning, no ha estado exento de secretos y, en esta ocasión, uno bastante extraño fue revelado.

Todo sucedió cuando el comediante Alex Montiel, mejor conocido como El Escorpión Dorado, irrumpió en los ensayos del Cumbia Machine Tour en donde algunos ex Timbiriches deleitarán al público y también se presentarán artistas como La Sonora Santanera, La Sonora Dinamita, Kalimba, Ely Guerra, Raymix, Venus y Mía Rubín.

Así, con su característico sentido del humor, El Escorpión entrevistó a varios de los famosos que se encontraban en el recinto y no tardó en intentar develar algunos detalles sobre la ex agrupación ochentera.

Los cantantes dijeron que entre los integrantes de la banda sí "compartieron babas"

Por ello, mientras el luchador hablaba con Benny Ibarra no tardó en preguntarle si era verdad que todos los integrantes de Timbiriche habían “compartido babas”. A lo que Ibarra afirmó sin escandalizarse que eso sí había sucedido.

“Digamos que sí, como todos estábamos aprendiendo acerca del amor, de repente sí teníamos unas novias que coincidíamos”, dijo Benny.

Ante esto, Alex Montiel no tardó en mostrarse sorprendido y apuntó que tal vez era momento de “hacer una cadena de babas”.

Para ese momento se agregó a la plática Erik Rubín y sin pensarlo mucho soltó que lo mejor sería darse un beso de tres entre él, Benny y el Escorpión.

Pero ante la insistencia del comediante de la “cadena de babas”, Rubín dijo que no había necesidad de eso, pues “ya se conocían todos”.

El tour empezará este viernes (Foto: Instagram)

Para este punto, los cantantes explicaron que Benny le dio un beso a Paulina Rubio y Erik Rubín también se besó con la Chica Dorada, pero Ibarra también señaló que antes de eso se había besado con Thalía.

“Éramos unos niños”, dijeron sin más.

Ya en otros temas, el Escorpión remarcó el hecho de que Mía Rubín, hija del ex Timbiriche también estuviera incluida dentro de la gira del Cumbia Machine Tour, pero no tardó en bromear que esa había sido una estrategia de Andrea Legarreta para mantener vigilado a su esposo y que no “se portara mal”.

Cabe recordar que en un reciente encuentro con la prensa, Erik comentó que arrancara con estos conciertos este viernes 1 de abril.

Benny Ibarra no se mostró inconforme con la situación (Foto: Instagram @BennyIbarra)

“La verdad es que emocionado porque mañana arrancan los ensayos generales, por primera vez vamos a estar juntos todo el elenco y me llena de emoción porque hemos tenido muy buena respuesta”, dijo ante el inminente inicio de la gira, que tendrá lugar en la Arena Ciudad de México.

Erik también confirmó que Paulina Rubio se unirá al proyecto de cumbia próximamente y aseguró que fue la intérprete de Causa y efecto quien mostró interés de integrarse al concepto:

“No la tengo que convencer, ella fue la que me habló, bueno, yo le había hablado para invitarla, sí, como se los dije, más adelante se sumará. Ya es un hecho básicamente, ella fue la que me habló para ver cuándo se podía, inclusive ahorita chocaban las fechas que teníamos, pero más adelante sí, ella y otros artistas, muchos otros”, confirmó el esposo de Andrea Legarreta.

